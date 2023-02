Vydáním hry to nekončí, odpůrci Harry Pottera dohnali streamerku k slzám

Tak trochu jsme doufali, že po konci embarga na Hogwarts Legacy ze světa Harryho Pottera utichnou debaty o názorech spisovatelky J. K. Rowlingové a lidé začnou konečně řešit samotnou hru (která je mimochodem daleko lepší, než jsme se odvážili doufat, jak si můžete přečíst v naší recenzi). Ale ne, i když už mají všichni dostatek indicií, že autoři hry nijak nesdílejí její, řekněme konzervativní pohled na dělení pohlaví (hráč si může udělat nebinární postavu, mezi spolužáky má transexuály atd.), stále jim někteří nemohou odpustit, že nenáviděné „radikální feministce“ pomáhají vydělávat další peníze (více o celé kauze viz náš článek).

O kvality hry v aktuální vyhrocené situaci vůbec nejde.

A ve svém přesvědčení jsou tak utvrzení, že dokonce šikanují streamery, kteří se o hře rozhodli informovat. Jako příklad může posloužit youtubový kanál Girlfriend Reviews, jehož autoři Shelby a Matt na internet až nezvykle laskavou formou informují o novinkách na herní scéně.

Jakmile dostali povolení streamovat jednu z nejočekávanějších her letošního roku, okamžitě tak udělali. U diváků však rozhodně nevyvolali jen vděk, naopak, někteří jim okamžitě začali nadávat.

Množství osobních urážek bylo tak silné, že Shellby po několika minutách se zlomeným hlasem oznámila, že s vysíláním končí.

Celá situace je ke zhlédnutí na Twitchi. „Skoro přemýšlím o tom, že se prostě odpojím. Jsem sotva u druhé bitvy a pokaždé, když se podívám na chat, ta konverzace mě prostě obtěžuje,“ říká v jejím začátku Matt, načež Shelby s nalomeným hlasem odpovídá, že si potřebuje udělat malou přestávku a odejde z místnosti.

Ano, můžeme namítnout, že člověk veřejně činný musí mít vypěstovanou hroší kůži a kritiku anonymních křupanů brát s nadhledem. Na druhou stranu podobné chování je ve slušné společnosti prostě neakceptovatelné a neměli bychom před ním zavírat oči, jen proto, že tak se to prostě dnes běžně dělá.

Paradoxní na celé situaci je, že Girls Review byli terčem podobných útoků už v případě druhého The Last of Us, jen z druhé strany politického spektra. Zatímco nyní je jim spíláno, že jsou „málo pokrokoví a svojí prací pomáhají šířit homofobní názory,“ předtím je kritizovali, že jsou „pokrokoví příliš a pomáhají šířit homosexualitu.“ Jenže The Last of Us byla hra pro dospělé s radikálním příběhovým zvratem, který slabější povahy dokázal pořádně vykolejit, Hogwarts Legacy je příběhově krotká hra na motivy dětské knihy.

Pestrost názorů je samozřejmě dobrá věc. Proč bychom však měli poslouchat někoho, kdo neumí své myšlenky vyjádřit slušným způsobem, obzvláště když jde o tak citlivou věc, jako jsou práva společenských menšin? Z urážení na internetových fórech ještě nikdy nic dobrého nevzniklo.