Sci-fi značka Halo vstupuje do nové éry. Hry poběží na Unreal Enginu 5

Šéf studia 343 Industries Pierre Hintze vnímá, že začíná třetí éra Halo. První byla na bedrech původního studia Bungie, druhá právě 343 Industries, které se po novém jmenuje Halo Studios. Nemění se ovšem jen název, ale i organizační struktura a pracovní postupy. Výsledkem má být víc her Halo

„Myslím, že nyní máme publikum, které je zvědavé na něco dalšího. Takže se nebudeme snažit jen zlepšit efektivitu vývoje, ale změníme recept na to, jak vytvářet hry Halo. Dnes tedy začínáme novou kapitolu,“ uvedl Hintze.

Project Foundry – nová éra Halo

Nejzásadnějším krokem je změna enginu: vývojáři přejdou z interního Slipspace Engine na Unreal. Odpadnou jim tak starosti s udržováním a vývojem vlastního enginu. Ostatně některé komponenty Slipspace jsou téměř dvacet pět let staré.

„Styl, jakým jsme hry Halo vytvářeli dřív, nemusí nutně fungovat stejně dobře jako způsob, jakým chceme vytvářet hry v budoucnu. Součástí rozhovoru, který jsme vedli, bylo i to, jak pomoci týmu soustředit se na tvorbu her, a ne na tvorbu nástrojů a enginů,“ dodala provozní ředitelka Elizabeth van Wycková. Bude také snazší zaučit nové vývojáře, protože Unreal Engine 5 je hojně používaný.

Než se Halo Studios pustí do dalšího projektu, chtějí si nový engine a to, jak v něm svět Halo působí a jaké jsou jeho možnosti, nejprve vyzkoušet. Proto vznikl Project Foundry – není to hra, ale ani technologické demo. Je to základ pro budoucí projekty, z něhož si budou týmy brát. Právě z něj pocházejí všechny obrazové materiály u tohoto článku.

Nejde ovšem jen o grafiku. Tvůrci podle svých slov přemýšlejí o věcech, jako je pohyb Master Chiefa, jeho interakce s prostředím, nepřáteli či zda jsou zbraně nebo animace autentické. Všechny drobné nuance prý neustále ověřují, aby zůstala zachována specifika Halo.

Na nové hry si ovšem ještě nějakou chvíli počkáme. „Jsme na začátku této nové kapitoly, ne v závěrečné fázi, a je fér říct, že nová hra Halo není na spadnutí,“ uzavírá Hintze.