Halo pomohlo definovat podobu novodobých stříleček. Je to zároveň značka, která je úzce spjata s konzolí Xbox, stejně jako její hlavní hrdina Master Chief. Dobovou recenzi Halo: Combat Evolved si přečtěte na Bonuswebu zde, připomeňme ještě remaster na Xbox 360.
„Halo: Campaign Evolved je moderní evolucí ikonického příběhu, pečlivě oživený v Unreal Engine 5 s novou 4K grafikou, aktualizovanými animacemi, remasterovanou hudbou a nově nahranými dialogy,“ píše k remaku Microsoft.
Novou verzi půjde hrát taktéž ve dvou na rozpůlené obrazovce i online až ve čtyřech lidech. Původní příběh bude rozšířen o tři nové mise, které jsou zasazeny před události Halo: Combat Evolved. Zaměří se na Master Chiefa a seržanta Johnsona. Tvůrci zároveň tvrdí, že vše nové se vrství na kód a systémy z původních her, zůstane tedy zachován onen autentický pocit z hraní.
Z výroční edice si tvůrci odnesli ponaučení, že je potřeba lépe vyřešit navigaci v prostředí či zajistit větší rozmanitost nepřátel. Úprav se například dočká nechvalně proslulá úroveň Knihovna, u níž tvůrci „přehodnocují tempo“ a chtějí lépe vyprávět příběh pomocí prostředí.
Halo: Campaign Evolved vyjde v roce 2026, přesné datum vydání nebylo oznámeno. Víme už ovšem, že hra se podívá na PC, Xbox Series X/S a vůbec poprvé i PlayStation, respektive PlayStation 5.
Hned v den vydání bude dostupná také v předplatném Game Pass (PC a Ultimate). Potěší i podpora Xbox Play Anywhere (s koupí získáte automaticky verzi na PC i Xbox).