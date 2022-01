Stařičký Half-life bude hezčí díky ray-tracingu

Na rozdíl od většiny nových grafický technologií, kterými se výrobci grafických karet snaží za každou cenu oslnit, není ray-tracing jen cool znějící název, ale jeho dopad na vizuální podobu her je opravdu znatelný i laickým okem.

Po nesmělých začátcích se díky hrám jako Control nebo Cyberpunk 2077 dostatečně zpopularizoval na to, aby byl tím hlavním argumentem, kterým dnes může „PC Master Race“ machrovat oproti svým konzolovým kolegům (byť třeba takový PS5 exkluzivní Ratchet & Clank: Rift Apart ho také dokáže zvládat více než slušně).

Díky ray-tracingu je možné v reálném čase měnit nasvícení okolního prostoru. Takto napsáno to možná nezní bůhví jak zajímavě, ovšem pravdou je, že tato technologie má na výsledný zážitek daleko větší dopad, než by měl třeba dvojnásobný počet detailů u jednotlivých objektů ve stejné scéně. Toho se snaží využít i fanoušek klasické střílečky Half- Life z roku 1998, vystupující na internetu pod přezdívkou sultim_t, který se ray-tracing snaží implementovat do letitého enginu ze stařičkého Qukea.

První videa sice vypadají více než slušně, ovšem obecný konsenzus v diskusních fórech je ten, že by autor udělal lépe, kdyby se podobným způsobem snažil vylepšit remake Black Mesa (viz naše recenze). Každopádně výsledek si rozhodně vyzkoušíme, kdy tak však budeme moci učinit bohužel zatím neví ani sám autor.