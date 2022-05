To mohla být pecka. Podívejte se na záběry ze zrušeného nástupce Half-Life

Half-Life sice patří mezi nejoblíbenější značky v herní historii, zároveň se však o ní mluví jako o nenaplněném potenciálu. Studio Valve totiž slibně rozjetou sérii bez bližšího vysvětlení opustilo a nechalo své fanoušky na holičkách. Je to o to smutnější, že už to od nich vlastně nevyžadovalo veliké úsilí. Engine byl hotový, scénář napsaný a jediné co chybělo, byla vůle dodržet slib a dát fanouškům minimálně už slíbenou třetí epizodu.

Half-Life: Ravenholm vypadá přesně tak, jak tehdy fanoušci chtěli, aby vypadal.

Stejně smutný příběh pak představuje i zrušená odbočka Half-Life: Ravenholm, která už měla dokonce svůj hratelný prototyp. O jeho existenci jsme se před dvěma roky dozvěděli díky youtubovému kanálu NoClip, které tehdy navštívilo francouzské studio Arkane, známé především díky sérii Dishonroed. Nyní jsme konečně dostali možnost podívat se na desítky minut dlouhou ukázku z jejího hraní a je to vskutku neveselý pohled. Ne tedy proto, že by snad hra nevypadala dobře, přesně naopak, ukazuje vše, co mají fanoušci na sérii tak rádi a ještě mnohé navíc. Smutné je to právě z tohoto pohledu, že Valve, které bylo už tehdy díky Steamu finančně zabezpečené nedalo projektu šanci uspět a i v takto pokročilé fázi vývoje ho raději zrušilo.

Ale tak už to holt chodí, kdyby Ravenholm vyšel tak třeba nemáme Dishonored, Prey nebo Deathloop, což by byla také škoda.