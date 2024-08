Jste připraveni na další zklamání? Zase se vynořily spekulace o Half-Life 3

Když v roce 2007 vyšla slavná Episode 2 (naše recenze), nikdo netušil, že to bude na dlouhé roky to poslední, co ze série Half-Life uvidíme. Jenže slibované dokončení příběhu v Episode 3, natož snad plnohodnotné pokračování nikdy nepřišlo. Jistou náplastí bylo alespoň vydání spin-offu Alyx (naše recenze), ovšem tu kvůli nutnosti vlastnit drahou helmu na virtuální realitu většina fanoušků zmeškala.

Herečka Natasha Chandelová má s hrami bohaté zkušenosti, její hlas můžete znát z Call of Duty, Starfieldu nebo třeba Falloutu 76.

Valve se především díky provozování Steamu finančně daří, a tak je k oživení legendární značky nic nenutí. Mnozí fanoušci už se vzdali všech nadějí a smířili se s tím, že budoucnost firmy je jen v multiplayeru, ostatně jejich příští hrou bude střílečka Deadlock, která má být konkurencí Overwatch, Valorantu či vlastnímu Team Fotress 2 (viz náš článek). Stále je ale dostatek těch, kteří v Half-Life 3 věří a dopodrobna analyzují vše, co se kolem společnosti šustne. A teď se po delší době zase něco zajímavého šustlo.

Herečka Natasha Chandelová si totiž do životopisu na svých oficiálních stránkách přidala spolupráci s Valve na projektu s kódovým názvem White Sands. To je název přírodního parku v americkém Novém Mexiku, tedy na místě, kde byla vědecká laboratoř Black Mesa, dějiště prvního dílu. To už je v podstatě oficiální potvrzení, že se Half-Life 3 blíží, ne?

Ne, samozřejmě není a i když tato zpráva nadělala v komunitě pořádné vlny, propojení s Half-Life 3 věří jen málokdo. Malá naděje je však pořád lepší než žádná. Spekulace následně přiživil youtuber Tyler McVicker, který z herních dat Alyx, Dota 2 a Deadlocku dokázal vytěžit informace naznačující, že se chystá single playerová, ne VR akční hra s kódovým označením HLX. „Jestli si myslím, že je to Half-Life 3?“ ptá se na konci svého posledního videa? „Na tuto otázku musím odpovídat velmi opatrně. Ale ano.“

Jestli se tyto informace potvrdí, nebo jde jen o senzacechtivé šťourání se v bolestivých ranách vyhladovělého publika, ukáže až budoucnost. V průběhu posledních 17 let už jsme tu podobných zaručených zpráv měli tolik, že další zklamání už s námi nic neudělá.