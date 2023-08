Half-life 2 vylepší ray tracing, výsledek vypadá skoro jako remake.

Technologie ray-tracingu (neboli přirozeného vykreslování světla a jeho odrazů na různých typech virtuálních povrchů) už je ve hrách dostupná nějaký ten pátek, zatím se ale ještě nerozšířila tak, jak bychom si asi všichni přáli. Ano, vylepšení počítačového obrazu pozná na první pohled i netrénované oko, jenže nároky na hardware, který taková paráda vyžaduje, jsou vskutku extrémní.

Graficky bude hra k nepoznání, obsah by ale měl zůstat stejný.

I stařičké a ošklivé tituly jako Quake, Minecraft nebo Portal vyžadují při zapnutém ray tracingu grafickou kartu za minimálně dvacet tisíc, vychutnat si s ním například takový Cyberpunk 2077 na plné detaily může jen hrstka šťastlivců (viz náš článek).

A přesto se o jeho implementaci pokouší další a další. Společnost nVidia během letošního Gamescomu oznámila, že se této péče dočká i kultovní střílečka Half-Life 2 z roku 2004. Ze zatím zveřejněných záběrů to pak vypadá, jakoby šlo o úplně novou hru, nebo alespoň oficiální remake, se kterým vzhledem k reputaci společnosti Valve nepočítají už ani ti největší optimisté.

Na Half-Life 2: An RTX Remix Project pracuje tým zkušených tvůrců modifikací, kteří se zorganizovali pod jménem Orbifold Studio, nVidia jim ale slíbila poskytnout veškerou podporu, kterou budou potřebovat.

Jedinou vadou na kráse tak je fakt, že práce jsou teprve na samotném začátku a budou trvat ještě dlouho. Pokud by to mělo být stejně dlouho, jako v případě Black Mesa, což je remake prvního dílu (naše recenze), tak si ještě pořádně počkáme. Na druhou stranou by už za těch x let mohlo být RTX daleko lépe zoptimalizované, než je tomu dnes.