Valve odmítli nabídku studia, které chtělo udělat remake Half-Life 2

Studio Saber Interactive nyní slaví úspěch se svojí kooperativní střílečkou World War Z, která jakoby z oka vypadla dvoudílné Left 4 Dead. Ředitel Saberu Matthew Kirch ostatně svoji inspiraci ani nepopírá a v rozhovoru pro magazín Game Watcher přiznává, že je velikým fanouškem i ostatních her od Valve.



Věří ještě někdo?

Až tak velkým, že využil své osobní známosti s Gabem Newellem a nabídl mu, že by rád pro něj vytvořil oficiální remake kultovního Half-Life 2. Dokonce by prý za to ani nechtěl žádné peníze a vystačil by si „jen“ s menším podílem ze zisku. Jenže navzdory tomu, že mají Saber díky vynikající Halo: Masterchief Collection s remasterováním bohaté zkušenosti, Valve nabídku celkem nepřekvapivě odmítlo. Pokud se prý pro nějaký takový remake snad někdy rozhodnou, dokážou si ho vyrobit pomocí vlastních zdrojů.

Problém je, že to poslední dobou vypadá, jakoby Valve na klasické hry pro jednoho hráče zcela rezignovalo. Nezbývá než doufat, že nově rostoucí konkurence v podobě obchodu Epic Store firmu trochu rozhýbe.

Valve je přitom jinak vůči nakládání se svými značkami poměrně benevolentní, viz chystaný remake prvního dílu Black Mesa, který by měl letos konečně po dlouhém vývoji spatřit světlo světa.