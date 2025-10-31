Karetní hra Gwint vyšla jako minihra ve hře Zaklínač 3: Divoký hon. Odezva hráčů byla tak pozitivní, že se v roce 2018 dočkala samostatného vydání v podobě free 2 play záležitosti Gwent: The Witcher Card Game. Tento projekt se však nedokázal v silné konkurenci prosadit, v roce 2024 tak hra přešla do udržovacího režimu bez nového obsahu.
Fyzická karetní hra Gwint ovšem vychází z původních pravidel. Ačkoliv karty byly dostupné již dříve v rámci limitovaných edic expanzí Srdce z kamene a O víně a krvi, díky novému vydání se stanou dostupnější. Navíc v češtině a s pátou frakcí Skellige.
Balení zahrnuje 443 karet (všech pět frakcí – Monstra, Nilfgaard, Severní království, Scoia’tael a Skellige), papírovou herní podložku, kartonové počítadlo bodů, osm kartonových tokenů a kartonovou minci. Dále pak návod a příručku herních módů.
Rozměr karet je standardizovaný – 63 × 88 mm – díky čemuž půjdou použít běžně dostupné obaly z TCG. A o lokalizaci se postaral Filip Ženíšek, který již dříve překládal digitální Gwint a Zaklínače 3.
|
Geniální Zaklínač 3 slaví deset let, pro mnohé je to nejlepší hra vůbec
„Zájem o karetní Gwint překonal všechna naše očekávání. Předobjednávky běžely doslova raketovým tempem a potvrdily, že jde o jednu z nejžádanějších her tohoto roku,“ říká Jakub Jandík, obchodní zástupce Xzone.
„Pro Xzone je to důležitý krok vpřed ve vydávání karetních a deskových her, v tak vysokém nákladu deskové hry v České republice většinou nevychází.“
České verze karetní hry Gwint se prodává za 999 korun.
Jak hrát Gwint