O české kartičky ze Zaklínače 3 je mimořádný zájem, už se chystá dotisk

Ondřej Zach
  9:58
Letos uběhlo již deset let od vydání mimořádně oblíbené hry Zaklínač 3. Při té příležitosti právě vychází česká verze karetní hry Gwint ve fyzické podobě. A už se chystá dotisk.
Karetní hra Gwint vyšla jako minihra ve hře Zaklínač 3: Divoký hon. Odezva hráčů byla tak pozitivní, že se v roce 2018 dočkala samostatného vydání v podobě free 2 play záležitosti Gwent: The Witcher Card Game. Tento projekt se však nedokázal v silné konkurenci prosadit, v roce 2024 tak hra přešla do udržovacího režimu bez nového obsahu.

Fyzická karetní hra Gwint ovšem vychází z původních pravidel. Ačkoliv karty byly dostupné již dříve v rámci limitovaných edic expanzí Srdce z kamene a O víně a krvi, díky novému vydání se stanou dostupnější. Navíc v češtině a s pátou frakcí Skellige.

Balení zahrnuje 443 karet (všech pět frakcí – Monstra, Nilfgaard, Severní království, Scoia’tael a Skellige), papírovou herní podložku, kartonové počítadlo bodů, osm kartonových tokenů a kartonovou minci. Dále pak návod a příručku herních módů.

Rozměr karet je standardizovaný – 63 × 88 mm – díky čemuž půjdou použít běžně dostupné obaly z TCG. A o lokalizaci se postaral Filip Ženíšek, který již dříve překládal digitální Gwint a Zaklínače 3.

Geniální Zaklínač 3 slaví deset let, pro mnohé je to nejlepší hra vůbec

„Zájem o karetní Gwint překonal všechna naše očekávání. Předobjednávky běžely doslova raketovým tempem a potvrdily, že jde o jednu z nejžádanějších her tohoto roku,“ říká Jakub Jandík, obchodní zástupce Xzone.

„Pro Xzone je to důležitý krok vpřed ve vydávání karetních a deskových her, v tak vysokém nákladu deskové hry v České republice většinou nevychází.“

České verze karetní hry Gwint se prodává za 999 korun.

Jak hrát Gwint

