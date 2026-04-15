Díky leakům máme nyní poměrně dobrý přehled o tom, jak si GTA Online vede podle platforem. Data pocházejí z období mezi 9. zářím 2025 a 24. březnem 2026.
GTA Online se s přehledem nejvíc hraje na PlayStationu 5, na druhém místě je však PlayStation 4, který si tak na počet hráčů (nikoli však na výdělky) vede lépe než současná generace Xbox Series X/S. Nejslabší je PC, což je však způsobeno tím, že část komunity hraje i na neoficiálních serverech.
|Platforma
|Týdenní počet aktivních uživatelů
|Týdenní tržby
|PlayStation 5
|3 474 021
|4 486 346 dolarů
|PlayStation 4
|1 889 729
|973 308 dolarů
|Xbox Series X/S
|1 129 023
|1 867 947 dolarů
|Xbox One
|1 026 695
|918 373 dolarů
|PC
|894 621
|264 273 dolarů
Předplatné GTA+ se na tržbách podílí zhruba z 25 procent. Nejvíc utrácejí hráči ve Spojených státech (153 milionů dolarů), následují Velká Británie (25 milionů dolarů) a Německo (přes 15 milionů dolarů).
Letos 19. listopadu 2026 očekáváme vydání GTA 6, přičemž nová verze GTA Online by na základě dřívějších zkušeností měla vyjít o pár týdnů později. Vzhledem k tomu, kolik současná verze GTA Online vydělává, se očekává, že v provozu budou obě verze.
Děj šestého dílu hráče vrátí do starého známého Vice City. Pokud však máte pocit, že vám znalost herní mapy z legendárního stejnojmenného dílu vydaného v roce 2002 bude nápomocná, jste na omylu. Vice City bude v šestém dílu daleko větší, propracovanější a jeho součástí se stane i venkov.