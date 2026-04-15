Až nečekané množství lidí hraje GTA Online na starých konzolích

Ondřej Zach
GTA Online je továrna na peníze, která vydělává každý týden téměř deset milionů dolarů. Nezanedbatelné množství lidí přitom hraje na konzolích, od jejichž vydání letos uběhne třináct let.

Díky leakům máme nyní poměrně dobrý přehled o tom, jak si GTA Online vede podle platforem. Data pocházejí z období mezi 9. zářím 2025 a 24. březnem 2026.

GTA Online se s přehledem nejvíc hraje na PlayStationu 5, na druhém místě je však PlayStation 4, který si tak na počet hráčů (nikoli však na výdělky) vede lépe než současná generace Xbox Series X/S. Nejslabší je PC, což je však způsobeno tím, že část komunity hraje i na neoficiálních serverech.

PlatformaTýdenní počet aktivních uživatelůTýdenní tržby
PlayStation 53 474 0214 486 346 dolarů
PlayStation 41 889 729973 308 dolarů
Xbox Series X/S1 129 0231 867 947 dolarů
Xbox One1 026 695918 373 dolarů
PC894 621264 273 dolarů

Předplatné GTA+ se na tržbách podílí zhruba z 25 procent. Nejvíc utrácejí hráči ve Spojených státech (153 milionů dolarů), následují Velká Británie (25 milionů dolarů) a Německo (přes 15 milionů dolarů).

Letos 19. listopadu 2026 očekáváme vydání GTA 6, přičemž nová verze GTA Online by na základě dřívějších zkušeností měla vyjít o pár týdnů později. Vzhledem k tomu, kolik současná verze GTA Online vydělává, se očekává, že v provozu budou obě verze.

Grand Theft Auto 6

Grand Theft Auto 6

Děj šestého dílu hráče vrátí do starého známého Vice City. Pokud však máte pocit, že vám znalost herní mapy z legendárního stejnojmenného dílu vydaného v roce 2002 bude nápomocná, jste na omylu. Vice City bude v šestém dílu daleko větší, propracovanější a jeho součástí se stane i venkov.

