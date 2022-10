Vydělal v GTA miliardu virtuálních dolarů, trvalo to dva roky čistého času

Jeden z fanoušků online hry Grand Theft Auto ukázal, že když si jde někdo odhodlaně za svým cílem a nenechá se zviklat okolím, může dosáhnout prakticky nemožného. V motivačních příručkách ovšem jeho mimořádný výkon nejspíše nikdo za příklad dávat nebude, jím vytyčený cíl je totiž ryze zištný. A navíc virtuální.

Díky online části je Grand Theft Auto V jednou z vůbec nejúspěšnějších her historie.

Zatoužil totiž, stát se členem prestižní skupiny herních miliardářů, kteří si mohou koupit jakýkoliv virtuální předmět vývojáři nabízí. Nakonec se mu to opravdu podařilo, jenže to trvalo neuvěřitelných 18 834 hodin, což znamená více než dva roky čistého herního času. Pokud by začal hned 17. září roku 2013, kdy se hra objevila na pultech, znamenalo by to, že u ní denně trávil alespoň šest hodin, tedy přibližně čtvrtinu svého života v uplynulých devíti letech.

Něco takového je samozřejmě nemožné (alespoň v to pevně doufáme) i pro ty vůbec nejtvrdší pařany Jamcar70, jak si nechá v online světě říkat, se proto přiznal, že ne všechen ten čas strávil aktivním hraním. Namísto toho se nechal zaměstnat jako virtuální sekuriťák, který je odměňován za pasivní čas strávený sledováním bezpečnostních kamer. K něčemu takovému jednoduše stačí nechat spuštěnou hru běžet a zakázat počítači (konzoli) automatické vypínání. A také samozřejmě zaplatit vyšší účty za elektřinu.

Díky sledování bezpečnsotních kamer si hráč může vydělat peníze, aniž by msuel sedět u obrazovky.

Jamcar70 tedy svého vysněného cíle nakonec dosáhl, potlesku komunity se ovšem nedočkal.

Ostatní miliardáři si totiž na své bohatství museli vydělat „prací“, která ovšem nevypadá o mnoho zábavněji, protože spočívá jen v neustálém opakování tzv. grindování některých misí stále dokola. Hráč s přezdívkou ChloeWade například přiznal, že aby dosáhl kýžené částky opakoval jednu a tu samou misi 2× denně po dobu jednoho roku. A proč to dělá?

„Můj mozek funguje jinak než u lidí, co nemají grind rádi. Miluji koukat na to, jak čísla rostou a na to je GTA skvělá hra,“ vysvětlil na Redditu svojí potřebu vydělávat další a další peníze, které už přitom ani nemá jak utratit. Dostal už se dokonce přes dvě miliardy a než vyjde GTA 6, má ještě hodně času před sebou.

Podobné snahy se často setkávají s despektem a pohrdáním, na druhou stranu není každého věc, jak tráví svůj vzácný čas na této planetě? A není vlastně třeba takové chytání ryb v podstatě také jen grind?