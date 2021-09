Fanoušek série GTA narušil televizní přímý přenos, požadoval nový díl

Zatímco na druhou generaci playstationů vyšly rovnou tři díly série Grand Theft Auto, zatím poslední pátý díl naopak vyjde už na třetí generaci konzolí. Žádný div, že jsou z tohoto postupu fanoušci lehce rozladění a zatím ještě ani oficiálně neoznámenou šestku vyhlížejí s obrovskou netrpělivostí. Některým z toho dlouhého čekání už dokonce trochu přeskočilo.

Během natáčení zábavné televizní show Schlag den Star (Uhoď hvězdu) kanálu Pro 7 totiž z publika vběhl na pódium fanoušek hry a po zaskočených moderátorech požadoval informaci, kdy už si konečně bude moci GTA VI zahrát.

Dlužno říct, že si pro svůj dotaz vybral skutečně podivné místo, protože ani jeden ze zúčastněných o plánech americké herní společnosti Rockstar evidentně nemá ani tušení. „To je videohra?“ zareagovala překvapeně moderátorka Evelyn Burdeckiová, komik Alexander Duszat se pak přiznal, že ještě ani nedohrál GTA V.

Když pak ochranka podivína odváděla z pódia, vyslovil Duszat myšlenku, zda-li to nebyl jen předpřipravený reklamní trik. Něco takového je ovšem krajně nepravděpodobné, značka Grand Theft Auto je v natolik výjimečné pozici (poslední díl prodal již více než 150 milionů kopií), že podobné guerillové marketingové taktiky nepotřebuje. Do vydání navíc zbývá ještě několik let, takže by takový krok ani nedával příliš smysl. Musíme si přiznat, že mezi námi žijí i podivíni, jejichž chování je racionálními důvody nevysvětlitelné.