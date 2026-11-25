Přístup studia Rockstar k minihrám se změnil spolu s kovbojkou Red Dead Redemption 2. Studio nechtělo, aby šlo o pouhé odbočky, ale pořádně zpracované plnohodnotné aktivity.
Podle producenta Roba Nelsona se tým pracující na GTA 6 soustředil na herní interakce a to, zda je dokáže věrohodně napodobit. Jako příklad zmínil vzpírání. „Nejde jen o stisknutí tlačítka; napodobuje to, co vzpírání skutečně je,“ řekl serveru VGC. Stejný princip uplatnili u kulečníku, který má podle něj tu správnou fyziku.
„Je potřeba spousta práce, aby to fungovalo tak, jak má. K šipkám jsme se prostě nedostali,“ zamyslel se Nelson.
Zároveň přiznal, že i když si lidé myslí opak, ani Rockstar nemá neomezený čas a zdroje. „Je lepší to nedělat, než to udělat a mít výsledek, který není dost dobrý,“ uzavřel.
I tak je aktivit v GTA 6 víc než dost. Závodit lze nejenom v autech, ale i na kolech či lodích. Lze posilovat (čímž se mění proporce těla), hrát minigolf či skákat z letadla padákem. Jsou tu i hry ve hře, například v zombie střílečce Street Trash III můžete strávit klidně několik hodin.
Grand Theft Auto 6 vypráví příběh zločinecké dvojice Jasona a Lucie. Odehrává se ve fiktivním městě Vice City a jeho okolí, předlohou bylo Miami. Krátce po vydání si připsalo pár rekordů. Je to například nejlépe hodnocená hra všech dob podle agregátoru hodnocení Metacritic a souběžně ji sledoval i nejvyšší počet lidí podle Streams Charts. Žádnému jinému zábavnímu produktu v historii se nepodařilo odstartovat tak, jako GTA 6.
„Pokud jste jen na chvíli váhali, zda GTA 6 stojí za vaši pozornost, ano, rozhodně stojí. A to platí pro všechny hráče, nezávisle na tom, zda jste skalní fanoušek série, nebo jste o žádné GTA ještě nezavadili. A pokud vás opravdu trápí 30 FPS natolik, že prostě v této plynulosti nemůžete hrát, tak si počkejte na PC verzi. Tak či onak však dostanete zážitek, který i mezi aktuálně skvělou nabídkou videoherního trhu prostě nemá obdoby,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu. Pro ty, které by zajímalo, jak vypadá úvod hry a o čem to vůbec je, jsme připravili obrazového průvodce.