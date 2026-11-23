Žádnému jinému zábavnímu produktu v historii se nepodařilo odstartovat tak, jako GTA 6. Komerční úspěch simulátoru zločinu, který se inspiruje příběhem skutečných zločinců Bonnie a Clyda, totiž za jediný den utržil 3,79 miliardy dolarů (zhruba 85,5 miliardy korun). A to hra prozatím ani nevyšla na PC.
Část hráčů přesto není spokojena s výsledkem, a tak někteří dávají svou nevoli najevo nulami na agregátoru hodnocení Metacritic. Tato platforma ovšem nijak neověřuje, zda dotyčný hru hrál, lze ji tak vnímat spíš jako barometr nálady. Uživatelská hodnocení startovala na 3,4, po víkendu poskočila na 5,6 z deseti možných s celkovým počtem hodnotitelů těsně pod sto tisíc.
Naproti tomu PlayStation Store, u nějž mohou hodnotit pouze ti, kteří hru vlastní, ukazuje jiný obrázek. Hra má průměr 4,8 z 5 a hodnotilo ji přes 280 tisíc hráčů. Americký Xbox Store ukazuje stejný výsledek, tedy 4,8 z 5 z 24 300 hodnocení.
Vzhledem k úspěchu jsou sociální sítě zaplaveny spoustou klipů, které ukazují, jak vzájemně kolidují jednotlivé herní systémy, čímž vznikají zábavné situace.
K tomu ovšem patří i takzvaný engagement farming, kdy někteří zveřejňují záměrně zkreslené informace (nelze vystřílet gay bar – ve skutečnosti nelze vystřílet žádný bar), obrázky dotvořené AI (Jason sleduje Lucii jak si užívá s jiným mužem) či přímo lži (Lucia je Jasonovi nevěrná, nelze zabít aktivisty…). Byla by však chyba házet veškerou kritiku do jednoho pytle.
Kritika příběhu nebo toho, kam se GTA 6 posunulo, je zcela legitimní. GTA 6 je totiž jiná hra než předchůdci. Zatímco pětka umožňovala rovnou rozpoutat chaos, šestka působí víc jako simulátor zločinu, v němž nese hráč za svoje chování následky – psycho verze ústřední dvojice se tak dobere k jinému konci než umírněná verze. Úvod hry je také velmi pozvolný, což je v ostrém kontrastu rychlého dopaminu swipování na sociálních sítích.
Kritika padá také na ústřední dvojici. Část hráčů zkrátka nechce budovat si vztah s Luciou, raději by si využívala služeb lehkých žen. Nebo by ráda zaskórovala v jedné úvodní vedlejší misi, kdy Jason spravuje dřez sousedce Mandy a ona se mu nabízí jako na stříbrném podnose. Jenže to nejde a v předchozích hrách to nebyl problém.
Na druhou stranu, kritika, že se ze hry stalo Sims, je přehnaná. Oprava domu pro Luciu je volitelná a zabere tak tři minuty. Volitelná je i koupě květiny předtím, než se vrátí z vězení. Mimochodem, některé ženy se na sociálních sítích pochlubily, že dostaly od svého partnera květinu. Květinu ostatně přinesl své partnerce i známý streamer Asmongold, podle nějž se příběh GTA 6 točí kolem „ženských fantazií“. Toto je přitom jen úvod, hra postupně nabere řekl bych klasický GTA spád.
To ovšem nemění nic na tom, že Lucia není části herního spektra sympatická. A články woke herních médií, například absurdní článek „Nečekala jsem, že GTA 6 bude hra, která se snaží detoxikovat toxickou maskulinitu“ na Kotaku, jen přilévají olej do ohně. A pak jsou tu například ti, kteří ani nechápou, co se ve hře děje. Jistý Gazz na X například nepochopil, že s ním Lucia flirtuje a ráda by po návratu domů měla sex. Označuje ji za naprosto nesnesitelnou.
Jak vidíte, pestrost názorů je až neskutečně široká. GTA 6 každopádně nepokračuje ve stejném směru jako třináct let stará pětka. Ani nemohlo. Hlavní scénárista všech předchozích dílů Dan Houser z Rockstaru odešel v roce 2020, mluvilo se o kreativních neshodách s bratrem. Hlavním scenáristou šestky je Rupert Humphries, veterán Rockstaru, který s Houserem spolupracoval na GTA 4, GTA 5 a Red Dead Redemption 2.
Grand Theft Auto 6 vypráví příběh zločinecké dvojice Jasona a Lucie. Odehrává se ve fiktivním městě Vice City a jeho okolí, předlohou bylo Miami. Krátce po vydání si připsalo pár rekordů. Je to například nejlépe hodnocená hra všech dob podle agregátoru hodnocení Metacritic a souběžně ji sledoval i nejvyšší počet lidí podle Streams Charts.
„Pokud jste jen na chvíli váhali, zda GTA 6 stojí za vaši pozornost, ano, rozhodně stojí. A to platí pro všechny hráče, nezávisle na tom, zda jste skalní fanoušek série, nebo jste o žádné GTA ještě nezavadili. A pokud vás opravdu trápí 30 FPS natolik, že prostě v této plynulosti nemůžete hrát, tak si počkejte na PC verzi. Tak či onak však dostanete zážitek, který i mezi aktuálně skvělou nabídkou videoherního trhu prostě nemá obdoby,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu. Pro ty, které by zajímalo, jak vypadá úvod hry a o čem to vůbec je, jsme připravili obrazového průvodce.
|
RECENZE: GTA 6 je perfektní simulátor zločinu a jasná hra roku