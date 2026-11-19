Hra vycházela postupně podle regionů od 18. listopadu, v Česku byla k dispozici o půlnoci ze středy na čtvrtek. I tak se našlo nemálo těch, kteří si kvůli pár hodinám změnili v nastavení konzole region na Nový Zéland, na němž vyšla hra jako první. A to včetně streamerů.
Počet souběžně sledujících diváků se podle Streams Charts vyšplhal na neuvěřitelných 7,88 milionu. Rozpad podle platforem ve svých maximech je následující:
- Twitch: 3,29 milionu
- YouTube: 3,19 milionu
- Kick: zhruba 1,5 milionu
Součet je vyšší, protože neproběhly ve stejnou dobu. Pro porovnání, jak vysoké číslo to je, ovšem musíme připomenout předchozí rekord. Ten držela hra Valorant, kterou v roce 2020 v uzavřené betě sledovalo 1,74 milionu diváků souběžně.
GTA 6 každopádně stanovilo nový herní rekord pro Twitch, protože překonalo League of Legends (zhruba 3,11 milionu diváků) i Fortnite (zhruba 3,04 milionu diváků). Na Kicku patří GTA 6 druhé místo, Minecraft se překonat nepodařilo. Osobní rekordy hlásí i někteří streameři.
„Pokud jste jen na chvíli váhali, zda GTA 6 stojí za vaši pozornost, tak ano, rozhodně stojí. A to platí pro všechny hráče, nezávisle na tom, zda jste skalní fanoušek série, nebo jste o žádné GTA ještě nezavadili. A pokud vás opravdu trápí 30 FPS natolik, že prostě v této plynulosti nemůžete hrát, tak si počkejte na PC verzi. Tak či onak ale dostanete zážitek, který i mezi aktuálně skvělou nabídkou videoherního trhu prostě nemá obdoby,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu. Víme už také, které herečka ztvárnila hlavní hrdinku Luciu. A Raper Travis Scott představil nové Nike tenisky.
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GTA 6 je nejlépe hodnocená hra všech dob. O první místo se přesto dělí