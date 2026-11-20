Podle analytiků ze Sensor Tower se za první den prodalo, a to i se započtením předobjednávek, vysokých 24,58 milionu kopií GTA 6. Toto číslo daleko překonává původní optimistická očekávání.
Hra je dostupná na konzolích PlayStation 5 a Xbox Series X/S, přičemž poměr platforem má být 75:25 ve prospěch konzole od Sony.
Oficiální potvrzení od vydavatele Take-Two se očekává v nejbližších dnech. Ten ještě před vydáním prozradil pouze to, že předobjednávky jsou „značně nad očekáváním“. Ostatně GTA 6 se stalo nejvíc předobjednávanou hrou v historii PS Storu i Xbox Storu.
Pro zajímavost, Grand Theft Auto 5, které vyšlo v roce 2013 na PlayStation 3 a Xbox 360, utržilo za první tři dny zhruba miliardu dolarů. Za první den se mělo prodat zhruba 11 milionů kopií.
Grand Theft Auto 6 vypráví příběh zločinecké dvojice Jasona a Lucie. Odehrává se ve fiktivním městě Vice City a jeho okolí, předlohou bylo Miami. Krátce po vydání si připsalo pár rekordů. Je to například nejlépe hodnocená hra všech dob podle agregátoru hodnocení Metacritic a souběžně ji sledoval i nejvyšší počet lidí podle Streams Charts.
„Pokud jste jen na chvíli váhali, zda GTA 6 stojí za vaši pozornost, tak ano, rozhodně stojí. A to platí pro všechny hráče, nezávisle na tom, zda jste skalní fanoušek série, nebo jste o žádné GTA ještě nezavadili. A pokud vás opravdu trápí 30 FPS natolik, že prostě v této plynulosti nemůžete hrát, tak si počkejte na PC verzi. Tak či onak však dostanete zážitek, který i mezi aktuálně skvělou nabídkou videoherního trhu prostě nemá obdoby,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu.
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