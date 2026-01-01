Necelé dva týdny nás dělí od vydání očekávané městské akce Grand Theft Auto 6. Jak si hra vede ještě před svým vydáním, zkoumají analytici ze společnosti Sensor Tower, kteří přinášejí první odhady.
Autor: Rockstar
Podle Sensor Tower zájem o hru s blížícím se vydáním roste, což není nijak překvapivá informace. Zatímco ještě před 14 dny odhadovali analytici zisk z předprodejů na více než 600 milionů dolarů, aktuálně už to je 751 milionů dolarů, což v přepočtu více než 16 miliard korun.
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 vyjde při startu 19. listopadu pouze na konzole PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Podíl platforem je podle odhadů zhruba 74:26 ve prospěch PlayStationu 5.
Autor: Rockstar
Z celkových tržeb ve výši 751 milionů dolarů připadá 559 milionů na PlayStation 5 (5,74 milionu prodaných kusů) a 192 milionů na Xbox (1,97 milionu prodaných kusů).
Autor: Rockstar
Sensor Tower odhaduje, že k 3. listopadu se jen na předobjednávkách prodalo 7,7 milionu kopií. Čísla ovšem stále rostou.
Autor: Rockstar
Vydavatelství Take-Two předpokládá, že do konce března 2027 prodá 19 až 27 milionů kopií.
Autor: Rockstar
Mnozí analytici věří, že je to spíše konzervativní odhad a GTA 6 na tom bude ještě lépe.
Autor: Rockstar
Pro srovnání, GTA 5 prodalo zhruba 11 milionů kopií v den vydání a zhruba 16 milionů v prvním týdnu. Stálo méně, zároveň však platí, že uživatelské základna konzolí byla menší.
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 je v základu dražší a hlavně vychází pouze digitálně, vydavatelství Take-Two se tak nemusí dělit o marže s maloobchodníky.
Autor: Rockstar
Pro zajímavost, celkové prodeje GTA 5, které postupně vyšlo i na další dvě generace konzolí, přesáhly neuvěřitelných 230 milionů kopií. Zvedne GTA 6 hozenou rukavici?
Autor: Rockstar
Preload GTA 6 začne na PlayStationu 5 v noci z pondělí 9. listopadu na úterý 10. listopadu 2026 přesně o půlnoci, zatímco na Xboxu Series X/S to bude v úterý 10. listopadu v jednu ráno. Krabicová verze s kódem uvnitř má být u obchodníků k dispozici od 12. listopadu.
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – Vintage Vice City Pack
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – Vintage Vice City Pack
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – Vintage Vice City Pack
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – Vintage Vice City Pack
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – Vintage Vice City Pack
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – Vintage Vice City Pack
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – Vintage Vice City Pack
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – Vintage Vice City Pack
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – Vintage Vice City Pack
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – Vintage Vice City Pack
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – Vintage Vice City Pack
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Autor: Rockstar Games