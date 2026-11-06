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Grand Theft Auto 6
19.11.2026 Xbox Series X/S, PS5
A je to tady. Listopad bude videoherní extází, vychází GTA 6 a další pecky
Vrchol letošní herní sezony je tu. V listopadu na nás čeká hned několik klíčových her, dočkáme se třeba remaku legendárního dílu The Legend of Zelda, dále návratu World of Warcraft v ryzí podobě a...
Lara Croft i Zaklínač. Poznáte hry, na které se lidé nejvíce těší?
Steam dlouhodobě vede přehled her, které si PC hráči přejí nejvíce. Seznam se průběžně během roku mění s tím, jak hry vycházejí a objevují se nové. Přinášíme přehled, jak vypadá žebříček 20...
Jedna éra skončila. Vzpomínáme na 30 let zaniklého studia Bioware
Po desítky let byly hry studia Bioware vnímány jako etalon kvality počítačových RPG, žádná další už ale nepřibude. Pojďte si s námi zavzpomínat na ty nejslavnější, ale i lehce pozapomenuté hry, u...
Denní limit v Robloxu nastaví rodiče jen do 12 let. Kolik hraní je už moc?
Na Roblox se denně připojí miliony lidí a průměrná doba hraní přesahuje dvě hodiny denně. Dětem do 12 let mohou rodiče sice nastavit denní limit hraní, od 13 let však o tuto možnost přicházejí. Jak...
Lara Croft i Zaklínač. Poznáte hry, na které se lidé nejvíce těší?
Steam dlouhodobě vede přehled her, které si PC hráči přejí nejvíce. Seznam se průběžně během roku mění s tím, jak hry vycházejí a objevují se nové. Přinášíme přehled, jak vypadá žebříček 20...
Jsou adventury mrtvé? V 18:00 proběhne vůbec první Point-and-Click Showcase
Česká Amanita Design a nizozemští Rusty Lake pořádají vůbec první Point-and-Click Showcase zaměřenou na adventury.
Bethesda připomněla The Elder Scrolls 6, má podtitul Sentinel
Osm let po oficiálním odhalení konečně víme, jak se bude nový díl The Elder Scrolls jmenovat.
A je to tady. Listopad bude videoherní extází, vychází GTA 6 a další pecky
Vrchol letošní herní sezony je tu. V listopadu na nás čeká hned několik klíčových her, dočkáme se třeba remaku legendárního dílu The Legend of Zelda, dále návratu World of Warcraft v ryzí podobě a...
Vznikají Brány Skeldalu 4. Česká legenda má být hotová už za rok
Český krokovací dungeon Brány Skeldalu se nesmazatelně zapsal do historie českých her. Připravovaný čtvrtý díl se má vrátit ke kořenům série.
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Orchestrální hudba z Mafie zazní v Brně i k 25. výročí prvního dílu
Od vydání prvního dílu Mafie uplyne příští rok přesně čtvrt století. V rámci plánovaného koncertu Mafia Live ovšem zazní hudba napříč všemi díly.