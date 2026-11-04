GTA 6 si stáhnete už 10. listopadu. Hra vyžaduje masivních 212 GB

Preload začne na PlayStationu 5 v noci z pondělí 9. listopadu na úterý 10. listopadu 2026 přesně o půlnoci, zatímco na Xboxu Series X/S to bude v úterý 10. listopadu v jednu ráno. Krabicová verze s kódem uvnitř má být u obchodníků k dispozici od 12. listopadu.
Podle Rockstaru si máme připravit až 212 GB volného místa podle platformy, aniž by to dále konkretizoval. Lze tedy předpokládat, že na takovém Xboxu Series S to může být méně kvůli nižšímu rozlišení textur. Zároveň nevíme, jestli už Rockstar počítá do tohoto odhadu i day 1 patch. Lepší tak bude mít k dispozici víc než oněch 212 GB.
V den spuštění, tedy 19. listopadu, Rockstar zveřejní oficiální plakát s obálkou hry Grand Theft Auto 6 k vytisknutí a mapu Leonidy, které si bude možné zdarma stáhnout v digitální podobě.
Oboustranná tištěná verze tohoto plakátu bude k dispozici krátce po uvedení na trh také v obchodě Rockstar Store – samostatně za dolar (zhruba 22 korun) nebo jako dárek zdarma k jakémukoli nákupu v obchodě Rockstar Store.
Podívat se můžete také na nový obrázek, v galerii je na první pozici.
Návrat do Vice City
Děj šestého dílu hráče vrátí do starého známého Vice City. Znalost herní mapy z legendárního stejnojmenného dílu vydaného v roce 2002 vám však moc nepomůže. Nové Vice City bude daleko větší, propracovanější a zůstanou především ony ikonické napodobeniny reálného Miami, jako je například slavná ulice Ocean Drive.
K Vice City bude navíc náležet také venkov. V tomto ohledu se nabízí podobný styl mapy jako z pátého dílu, tedy město a přilehlé vesničky plus příroda. Florida je známá také bažinami s aligátory.