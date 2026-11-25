GTA 6 oficiálně vyšlo 19. listopadu. A k 22. listopadu přepsalo hned několik rekordů PlayStationu.
„Uvedení hry GTA 6 představuje mimořádný milník v oblasti her a zábavy a stává se tak největším uvedením hry v historii PlayStationu, která zahrnuje tři desetiletí a pět generací konzolí. Více než 39 milionů jednotlivých hráčů si užilo příběh Jasona a Lucie ve hře Grand Theft Auto 6 na PlayStationu 5,“ napsal komunitní manažer PlayStationu Tim Turi.
Kromě toho se podělil i o další výsledky. GTA 6 překonalo všechny předchozí rekordy v počtu souběžně hrajících hráčů na PlayStationu, a to ve všech kategoriích – singleplayerových, multiplayerových i bezplatných.
Hráči na PS5 v GTA 6 odehráli 683 milionů hodin. „Každý hráč strávil v prvních dnech po vydání hry v průměru 17,4 hodiny prozkoumáváním státu Leonida,“ dodává.
GTA 6 také výrazně napomohlo prodejům konzole PlayStation 5. V den vydání hry se totiž připojil rekordní počet nově aktivovaných konzolí od jejího uvedení s výjimkou vánočních svátků. A na těchto nově aktivovaných konzolích bylo v 70 procentech případů první spuštěnou hrou právě GTA 6.
Sony tak v tuto chvíli maximálně těží z marketingového partnerství s Rockstarem. Ten ostatně propaguje, že GTA 6 je nejlepší na PlayStationu 5. Vyzdvihovány jsou také specifické funkce, jako plné využití adaptivních spouští a haptické odezvy na ovladači DualSense.
Fenomén GTA 6
Grand Theft Auto 6 vypráví příběh zločinecké dvojice Jasona a Lucie. Odehrává se ve fiktivním městě Vice City a jeho okolí, předlohou bylo Miami. Krátce po vydání si připsalo pár rekordů. Je to například nejlépe hodnocená hra všech dob podle agregátoru hodnocení Metacritic a souběžně ji sledoval i nejvyšší počet lidí podle Streams Charts. Žádnému jinému zábavnímu produktu v historii se nepodařilo odstartovat tak dobře jako GTA 6.
„Pokud jste jen na chvíli váhali, zda GTA 6 stojí za vaši pozornost, ano, rozhodně stojí. A to platí pro všechny hráče, bez ohledu na to, zda jste skalní fanoušek série, nebo jste o žádné GTA ještě nezavadili. A pokud vás opravdu trápí 30 FPS natolik, že prostě v této plynulosti nemůžete hrát, tak si počkejte na PC verzi. Tak či onak však dostanete zážitek, který i mezi aktuálně skvělou nabídkou videoherního trhu prostě nemá obdoby,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu. Pro ty, které by zajímalo, jak vypadá úvod hry a o čem to vůbec je, jsme připravili obrazového průvodce.