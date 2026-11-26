Co se stalo? Známá skupina Cyberleek zveřejnila krátce po vydání v podstatě celý build verze pro Xbox Series na torrentech. Zároveň vyzvala komunity zaměřené na rekompilaci a emulaci, aby ukázaly, co umí.
Konzole Xbox Series sice mají blízko k PC, nicméně běží na vlastním operačním systému, systémových knihovnách, na míru ušité verzi DirectX atd. Hru tedy na PC nelze jen tak spustit.
Cyberleek
Skupina údajně bojuje za práva hráčů, jako je zachování fyzických médií. Zároveň ovšem propagovala vlastní kryptoměnu.
Pomocí reverzního inženýrství je třeba nahradit všechny požadavky volané Xboxem ekvivalentem ve Windows, přeložit shadery do kompatibilního formátů a vyřešit spoustu technických problémů. Následně se celý build rekompiluje.
Někteří věří, že s využitím AI, respektive Claude, je to otázka dní či týdnů. Zatím se však podařilo dostat maximálně do menu a spustit hru v rychlosti kolem 3 fps.
Vydavatel Take-Two samozřejmě okamžitě zareagoval a pomocí DMCA sestřeluje všechny takovéto „projekty“ na GitHubu a Discordu.
Žijeme v překotné době, takže z čistě technického hlediska je zajímavé sledovat, co dnes lidi dokážou. Druhým dechem je však třeba dodat: nic nestahujte. Kromě toho, že je to nelegální, žádná PC verze neexistuje. Mnozí zneužívají důvěřivců, a šíří tak různé viry či kryptoměnové minery.
Pokud chcete hrát GTA 6, máte dvě možnosti. Buď si koupíte konzoli a můžete hrát už nyní, nebo si počkáte na oficiální PC verzi. Záleží jen na vašich preferencích.
Kdy vyjde GTA 6 na PC? Rockstar prozatím mlčí. U GTA 5 jsme na PC verzi čekali 19 měsíců, u kovbojky Red Dead Redemption 2 rok. Mnozí věří, že v případě GTA 6 bude čekání kratší. Optimistické odhady hovoří o prvním čtvrtletí 2027. Uvidíme.
Fenomén GTA 6
Grand Theft Auto 6 vypráví příběh zločinecké dvojice Jasona a Lucie. Odehrává se ve fiktivním městě Vice City a jeho okolí, předlohou bylo Miami. Krátce po vydání si připsalo pár rekordů. Je to například nejlépe hodnocená hra všech dob podle agregátoru hodnocení Metacritic a souběžně ji sledoval i nejvyšší počet lidí podle Streams Charts. Žádnému jinému zábavnímu produktu v historii se nepodařilo odstartovat tak dobře jako GTA 6.
„Pokud jste jen na chvíli váhali, zda GTA 6 stojí za vaši pozornost, ano, rozhodně stojí. A to platí pro všechny hráče, bez ohledu na to, zda jste skalní fanoušek série, nebo jste o žádné GTA ještě nezavadili. A pokud vás opravdu trápí 30 FPS natolik, že prostě v této plynulosti nemůžete hrát, tak si počkejte na PC verzi. Tak či onak však dostanete zážitek, který i mezi aktuálně skvělou nabídkou videoherního trhu prostě nemá obdoby,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu. Pro ty, které by zajímalo, jak vypadá úvod hry a o čem to vůbec je, jsme připravili obrazového průvodce.