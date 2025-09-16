Rockstar má v herní branži výjimečnou pozici. Hry tohoto studia patří mezi ty, kterým ostatní vydavatelé raději vyklidí pole. Právě o nich jsme psali v článku „Tyto hry byly tak žhavé, až se od nich ostatní radši klidily stranou“.
Prozatím platí, že Grand Theft Auto 6 vyjde 26. května 2026 na PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Od oficiálního oznámení v prosinci 2023 vyšly pouhé dva trailery, fanoušci tak pečlivě sledují každý střípek, ale i změnu na v datech na oficiální stránce. Aktuálně si okamžitě všimli jinak nudného inzerátu, v němž Rockstar hledá posilu na pozici vedoucího softwarového inženýra.
V něm se totiž doslova psalo: „S pokračujícím růstem Grand Theft Auto Online a blížícím se vydáním Grand Theft Auto 6 bude úspěšný kandidát vést jak vývoj, tak provoz datové platformy podporující největší uvedení hry v historii a zajistí, aby byla škálovatelná a poskytovala výjimečný zážitek milionům hráčů po celém světě.“
Tato pasáž už z inzerátu zmizela, ambice Rockstaru přesto nejsou úplně přehnané. Pokud se podíváme na nejprodávanější hry všech dob, vede Minecraft se zhruba 350 miliony prodanými kopiemi, přičemž Grand Theft Auto 5 je s 215 miliony kopiemi na druhém místě. Třetí s výrazným odstupem náleží Wii Sport s 82,9 miliony. Rockstar přitom mluví o launchi, tedy zahájení prodejů hry.
Například společnost DFC Intelligence zabývající se průzkumem trhu s videohrami dříve uvedla, že jen předobjednávky vygenerují víc než miliardu dolarů. Podle IDG Consulting to bude jedna z největších událostí nejenom v historii herního průmyslu, ale médií obecně.
Florida, tedy vlastně Leonida
Děj šestého dílu hráče vrátí do starého známého Vice City. Pokud však máte pocit, že vám znalost herní mapy z legendárního stejnojmenného dílu vydaného v roce 2002 bude nápomocná, jste na omylu. Vice City bude v šestém dílu daleko větší a propracovanější.
K Vice City bude navíc tentokrát náležet také venkov. V tomto ohledu počítejte s podobným stylem mapy jako z pátého dílu, tedy město a přilehlé vesničky plus příroda.