Když Rockstar oznámil, že Grand Theft Auto 6 nejenže nevyjde letos, ale fanoušci si počkají až do 26. května 2026, vzbudilo to rozruch. Následovalo alespoň vydání druhého traileru, který nám blíže představil nejenom stát Leonida, ale i ústřední zločineckou dvojici Jasona a Lucii. Od té doby se objevila kopa analýz a různých teorií, psali jsme například o neuvěřitelné shodě náhod ohledně data vydání.

Trailer, respektive nové obrázky, okomentoval i David O’Reilly, bývalý grafik Rockstaru, který zveřejnil pár zajímavých informací.

„Ve společnosti Rockstar jsem 12 let pracoval jako environment artist. Z Rockstaru jsem odešel v roce 2023. Na GTA 6 jsem tedy pracoval od roku 2018 do roku 2023, přešel jsem na něj poté, co jsme dokončili práci na Red Dead Redemption 2,“ vysvětluje O’Reilly.

„Je fascinující se na všechny ty věci podívat, protože jak jsme viděli, osvětlení je velmi pěkné. Na všechny tyto věci dali nějakou zvláštní tajnou přísadu, protože všechno vypadá úplně jinak, než když jsem to viděl naposledy. Uznávám, že většina mého sledování GTA 6 probíhala v debug módu, tedy do značné míry ve vývojovém prostředí.“

„Je to úžasné, že? Je to zachyceno na PS5, myslím, že to bude docela dobře vypovídat o tom, co uvidíme při vydání,“ dodává O’Reilly.

Pokud se datum ještě neposune, GTA 6 bude při svém vydání ve vývoji zhruba osm let, což je v herním průmyslu nadstandardní doba vývoje. Ale u Rockstaru nic neobvyklého. Přes osm let byla ve vývoji i ceněná kovbojka Red Dead Redeption 2. A Nintendo u Zeldy: Tears of the Kingdom věnovalo další rok vývoje jen tomu, aby odladilo vyrábění vlastních konstruktů. Naproti tomu Zaklínač 3 vznikl za tři a půl roku.

A že byl druhý trailer, který kombinuje gameplay záběry s in-game filmečky, pořízen na PlayStationu 5, potvrdil přímo Rockstar. Je ovšem zřejmé, že hra GTA 6 vzniká s vědomím toho, že v roce 2027 nebo 2028 přijdou nové generace konzolí od PlayStationu a Xboxu.

Florida, tedy vlastně Leonida

Děj šestého dílu hráče vrátí do starého známého Vice City. Pokud však máte pocit, že vám znalost herní mapy z legendárního stejnojmenného dílu vydaného v roce 2002 bude nápomocná, jste na omylu. Vice City bude v šestém dílu daleko větší, propracovanější a zůstanou především ony ikonické napodobeniny reálného Miami, jako je například slavná ulice Ocean Drive.

K Vice City bude navíc tentokrát náležet také venkov. V tomto ohledu počítejte s podobným stylem mapy jako z pátého dílu, tedy město a přilehlé vesničky plus příroda.