Leaker (nebo skupina) vystupující pod přezdívkou CyberLeek se tváří, že bojuje za práva hráčů. Zveřejňováním videí prý protestuje proti tomu, že GTA 6 vyjde pouze digitálně (v krabičce bude jen kód ke stažení). Vadí mu také, že ultimátní edice pouze odemkne část obsahu, která už je hotová. Dále kritizuje zbytečnost digitálních předobjednávek a odkazuje se na hnutí Stop Killing Games, které se od něj už stačilo distancovat.
Od Rockstaru a Take-Two požaduje veřejnou omluvu a konkrétní závazek ke změně. Pokud se tak nestane, hrozí, že vyzradí důležité příběhové momenty.
Ve skutečnosti je počínání leakera mnohem méně ušlechtilé. Leaky totiž využívá k propagaci vlastní, předem připravené kryptoměny. Celé to působí jako klasický krypto-scam.
Nejde o aktuální záběry
Co se leaknutých videí týče, většina lidí se shoduje, že působí autenticky. Ostatně vydavatel Take-Two je přes DMCA aktivně sestřeluje. Nejsou to však aktuální gameplay záběry – podle různých odhadů mohou pocházet z až tři roky starého buildu. Videa ukazují různé situace, například hraní basketbalu v útočišti, nutnost tankovat u vozů palivo, použití taseru či šestihvězdičkový Wanted level.
Ačkoliv GTA 6 na nadcházejícím herním veletrhu Gamescom oficiálně nebude, fanoušci se mohou 27. srpna těšit na spoustu nových informací a aktuálních herních záběrů. Nové materiály odvysílá ve 21:00 exkluzivně Netflix, o šest hodin později (u nás tedy ve tři ráno) se objeví i na YouTube a dalších platformách.
Grand Theft Auto 6 vychází 19. listopadu pouze na PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Standardní edice hry vyjde digitálně na 2 009 korun, ultimátní na 2 499 korun.