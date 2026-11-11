GTA 6 poběží na každém typu konzole trochu jinak, jedna věc však je společná

GTA 6 vyjde 19. listopadu na PlayStation 5 a Xbox Series X/S, přičemž sám Rockstar aktivně propaguje, že ideálním místem pro hraní je právě PlayStation 5. Když necháme stranou marketing, fakticky je to pravda – Sony má aktuálně nejvýkonnější konzoli na trhu PlayStation 5 Pro.
Zklamáni však budou všichni, kteří očekávají, že právě PlayStation 5 Pro jim pomůže k 60 nebo alespoň 40 fps. Podle Rockstaru totiž hra cílí na všech platformách na 30 fps, aby „udržela hustotu a vizuální věrnost světa Leonida“.
Důležité je slovo cílí a také to, že tvůrci nijak nespecifikovali rozlišení. Oficiálně však víme, že nejlepší grafiku zprostředkuje i tak PS5 Pro – upscaling PSSR se má postarat o ostřejší a čistší obraz a bude mít jako jediný ray-tracing stínů.
Zkrátka nepřijdou ani majitelé základní verze PS5. GTA 6 plně podporuje haptickou odezvu, Tempest 3D Audio a Rockstar specificky zmiňuje i rychlejší načítání.
KVÍZ: Kdo odpoví na vše správně, může získat GTA 6 zdarma
Co se Xboxu týče, Xbox Series X je nativní verze zhruba odpovídající PS5, zatímco Xbox Series S přinese kompromisy. Hru půjde streamovat přes Xbox Cloud Gaming, a to i na starší konzole Xbox One, ve všech případech však bude použito nastavení Xbox Series S verze.
Návrat do Vice City
Děj šestého dílu hráče vrátí do starého známého Vice City. Znalost herní mapy z legendárního stejnojmenného dílu vydaného v roce 2002 vám však moc nepomůže. Nové Vice City bude daleko větší, propracovanější a zůstanou především ony ikonické napodobeniny reálného Miami, jako je například slavná ulice Ocean Drive.
K Vice City bude navíc náležet také venkov. V tomto ohledu se nabízí podobný styl mapy jako z pátého dílu, tedy město a přilehlé vesničky plus příroda. Florida je známá také bažinami s aligátory.