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GTA 6 poběží na každém typu konzole trochu jinak, jedna věc však je společná

Ondřej Zach
  11:00
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Studio Rockstar, které se připravuje na vydání městské akce Grand Theft Auto 6, zveřejnilo první technické detaily.

GTA 6 vyjde 19. listopadu na PlayStation 5 a Xbox Series X/S, přičemž sám Rockstar aktivně propaguje, že ideálním místem pro hraní je právě PlayStation 5. Když necháme stranou marketing, fakticky je to pravda – Sony má aktuálně nejvýkonnější konzoli na trhu PlayStation 5 Pro.

Grand Theft Auto 6
Grand Theft Auto 6
Grand Theft Auto 6
Grand Theft Auto 6
197 fotografií

Zklamáni však budou všichni, kteří očekávají, že právě PlayStation 5 Pro jim pomůže k 60 nebo alespoň 40 fps. Podle Rockstaru totiž hra cílí na všech platformách na 30 fps, aby „udržela hustotu a vizuální věrnost světa Leonida“.

Důležité je slovo cílí a také to, že tvůrci nijak nespecifikovali rozlišení. Oficiálně však víme, že nejlepší grafiku zprostředkuje i tak PS5 Pro – upscaling PSSR se má postarat o ostřejší a čistší obraz a bude mít jako jediný ray-tracing stínů.

Grand Theft Auto 6

Grand Theft Auto 6

Zkrátka nepřijdou ani majitelé základní verze PS5. GTA 6 plně podporuje haptickou odezvu, Tempest 3D Audio a Rockstar specificky zmiňuje i rychlejší načítání.

KVÍZ: Kdo odpoví na vše správně, může získat GTA 6 zdarma

Co se Xboxu týče, Xbox Series X je nativní verze zhruba odpovídající PS5, zatímco Xbox Series S přinese kompromisy. Hru půjde streamovat přes Xbox Cloud Gaming, a to i na starší konzole Xbox One, ve všech případech však bude použito nastavení Xbox Series S verze.

Návrat do Vice City

Děj šestého dílu hráče vrátí do starého známého Vice City. Znalost herní mapy z legendárního stejnojmenného dílu vydaného v roce 2002 vám však moc nepomůže. Nové Vice City bude daleko větší, propracovanější a zůstanou především ony ikonické napodobeniny reálného Miami, jako je například slavná ulice Ocean Drive.

Grand Theft Auto 6

Grand Theft Auto 6

K Vice City bude navíc náležet také venkov. V tomto ohledu se nabízí podobný styl mapy jako z pátého dílu, tedy město a přilehlé vesničky plus příroda. Florida je známá také bažinami s aligátory.

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