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Některé obchody odmítají prodávat GTA 6. V krabičce totiž chybí klasický disk

Ondřej Zach
  15:00

Grand Theft Auto 6

19.11.2026 Xbox Series X/S, PS5

iDNES.cz

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Herní karta
Trend v oblasti distribuce her je zřejmý, na plné čáře vítězí ta digitální. Když však Rockstar oznámil, že krabicová verze Grand Theft Auto 6 nebude obsahovat disky se hrou, ale jen kód ke stažení, rozpoutala se vášnivá diskuze. Někteří menší prodejci dokonce odmítají krabicové verze GTA 6 naskladnit.

Zatímco PC je v oblasti prodeje her dnes již čistě digitální platforma, na konzolích PlayStation 5 a Xbox Series X/S se ještě zhruba 10 až 20 procent her prodá fyzicky. Naproti tomu u Switche se víc než polovina her ještě prodala v krabičkách.

Grand Theft Auto 6 - Vintage Vice City Pack
Grand Theft Auto 6 - ultimátní edice
Grand Theft Auto 6
Grand Theft Auto 6
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Očekávaná městská akce Grand Theft Auto 6 však 19. listopadu prozatím vychází pouze na PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Standardní vyjde digitálně na 2 009 korun, ultimátní na 2 499 korun.

Krabicovou verzi české obchody nejčastěji nabízejí za 2 299 korun. Háček je v tom, že v krabičce nejsou disky se hrou, ale jen kód ke stažení hry. Tím se mažou veškeré výhody krabicové verze – hru neprodáte, ani si za pár let nezahrajete její vanilla verzi.

Grand Theft Auto 6 - ultimátní edice

Grand Theft Auto 6

A právě proti tomu vystoupil kanadský obchod VGP, který odmítá takovou verzi GTA 6 vůbec naskladnit. „Již téměř 40 let se společnost VGP zasazuje o podporu fyzických nosičů a zachování hodnoty vlastnictví fyzických her. V rámci tohoto závazku je součástí naší firemní politiky, že neprodáváme fyzické produkty pro herní konzole, které obsahují pouze kód pro digitální stažení,“ napsal na X.

„Na základě aktuálně dostupných informací se očekává, že fyzické vydání hry Grand Theft Auto VI pro PlayStation 5 a Xbox Series X bude produktem typu „kód v krabici“. V důsledku toho jej společnost VGP v souladu se svou současnou firemní politikou nebude nabízet k prodeji.“

Grand Theft Auto 6 - ultimátní edice

Grand Theft Auto 6

Ačkoliv si jako VGP počínají i jiné obchody, je třeba dodat, že to nejsou velké řetězce. Amazon, GameStop a další budou krabicovou verzi prodávat, stejně jako všechny velké české obchody.

Vzhledem k síle digitální distribuce jde spíš o symbolický protest menších prodejců, který však připomíná nepříjemnou realitu: éra klasických krabicových her s fyzickým nosičem definitivně končí. A je to škoda, mělo to své nepopiratelné výhody.

Aktuálně se ovšem objevují zprávy, že krabicová verze s disky by mohla vyjít později po vydání, v prosinci. Důvodem má být obava z úniku herních dat.

Tak trochu jiné Vice City

Děj šestého dílu hráče vrátí do starého známého Vice City. Znalost herní mapy z legendárního stejnojmenného dílu vydaného v roce 2002 vám však moc nepomůže. Nové Vice City bude daleko větší, propracovanější a zůstanou především ony ikonické napodobeniny reálného Miami, jako je například slavná ulice Ocean Drive.

K Vice City bude navíc náležet také venkov. V tomto ohledu se nabízí podobný styl mapy jako z pátého dílu, tedy město a přilehlé vesničky plus příroda. Florida je známá také bažinami s aligátory.

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iDNES.cz

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