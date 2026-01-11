Pokud vše půjde podle plánu, Grand Theft Auto 6 vyjde 19. listopadu na PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Zní to jako ještě hodně času, nicméně projekt takovýchto rozměrů, od kterého se nečeká nic menšího než dokonalost, vyžaduje měsíce testování.
Podle Insidera Jasone Schreirera, který má dobré kontakty na vývojáře a napsal například i vynikající knížku Hrát fér: Vzestup, pád a budoucnost Blizzard Entertainment, ještě není hotová.
V podcastu Button Mash prohlásil: „Naposledy jsem slyšel, že po obsahové stránce ještě není kompletní. To znamená, že lidé stále dokončují věci, finalizují úrovně a mise a rozhodují, co se do hry skutečně dostane.“
„V tuto chvíli je to opravdu těžké říct a nemyslím si, že by vám někdo z Rockstaru mohl na sto procent říct, že to stihnou v listopadu,“ dodává a poznamenává, že fiskální rok končí až 31. března, což znamená, že existuje prostor pro menší „bezpečný“ odklad.
Děj šestého dílu hráče přenese do známého Vice City. Znalost herní mapy z legendárního stejnojmenného dílu vydaného v roce 2002 ovšem nebude moc platná. Vice City bude v šestém dílu daleko větší, propracovanější a náleží k němu i venkov. Herní mapa bude pokrývat celý stát Leonida, což je jasný odkaz právě na americký stát Florida.
