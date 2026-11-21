GTA 6 běží na každé platformě trochu jinak. Hru sice rozjede i nejméně výkonný Xbox Series S, ovšem za cenu častých propadů snímkování, a to kolem 20 fps. Nejlépe hra běhá na PlayStationu 5 Pro, což je aktuálně nejvýkonnější konzole na trhu. Ale ani ta nedokáže simulovat herní svět v 60 fps. Nabízí tak aspoň opravdu povedený ray-tracing a ostřejší obraz.
„Základní verze hry využívá ray-tracingové odrazy a globální osvětlení. Na PS5 Pro je toto zpracování vylepšeno o ray-tracingové stíny a celkově ostřejší obraz díky technologii PlayStation Spectral Super Resolution,“ řekl Kotaku Marc Chambers, Technology Production Director z Rockstaru.
„Konzole PS5 Pro disponuje výkonnějším grafickým čipem a technologií upscalingu, kterých využíváme ke zvýšení vizuální kvality hry. Přestože je procesor PS5 Pro o něco lepší než u základní verze PS5, není dostatečně výkonný na to, aby utáhl komplexní simulaci hry při vyšších snímkových frekvencích,“ dodal.
Jednotlivé verze podrobně rozebralo Digital Foundry. Nejlépe hra běžela na PS5 Pro, kde snímkování při maximálním chaosu spadlo nejhůř na 24 fps, po naprostou většinu hry však drželo 30 fps. Na standardní PS5 se snímkování mírně propadá i při běžnějších činnostech (27 fps), jako je například jízda autem. V náročných situacích padá až k 23 fps.
Xbox Series X je na tom podobně jako základní PS5, propady však působí díky VRR plynuleji. V náročných scénách však fps padají ke 20 fps. Xbox Series S je na tom nejhůř, stabilních 30 fps neudrží, nejhorší propady se pohybují kolem 20 fps, někdy i pod tuto hodnotu.
„Pokud jste jen na chvíli váhali, zda GTA 6 stojí za vaši pozornost, tak ano, rozhodně stojí. A to platí pro všechny hráče, nezávisle na tom, zda jste skalní fanoušek série, nebo jste o žádné GTA ještě nezavadili. A pokud vás opravdu trápí 30 FPS natolik, že prostě v této plynulosti nemůžete hrát, tak si počkejte na PC verzi. Tak či onak ale dostanete zážitek, který i mezi aktuálně skvělou nabídkou videoherního trhu prostě nemá obdoby,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu.