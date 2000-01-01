náhledy
Grand Theft Auto 6 je s přehledem nejočekávanější hra současnosti. O půlnoci ze středy na čtvrtek budou spuštěny předobjednávky, Rockstar ještě předtím ukázal digitální obsah ultimátní edice. A kdo si tuto městskou akci předobjedná nebo koupí do 20. listopadu, získá zdarma kolekci předmětů Vintage Vice City Pack.
Autor: Rockstar
Obavy, že Grand Theft Auto 6 bude první hra za sto dolarů, se nenaplnily. Základní edice vyjde na 79,99 dolaru, ultimátní pak na 99,9 dolaru. V Česku tak očekáváme klasický přepočet, kdy zaplatíme stejnou částku, jen v eurech.
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 vyjde 19. listopadu na PlayStation 5 a Xbox Series X/S, přičemž herní data si půjde stáhnout už 12. listopadu. Fyzické edice hry nebudu obsahovat disk, ale pouze kód ke stažení. K zákazníkům by se měly dostat ještě před vydáním právě kvůli preloadu.
Autor: Rockstar
Digitální obsah ultimátní edice láka na spoustu vozidel, zbraní, oblečení či účesů. Bonusy mají být propojeny se všemi aspekty příběhu ústřední dvojice Jasona a Lucie, přičemž za každou kapitolou se skrývají nové předměty.
Autor: Rockstar
Například tetovací studio v Stockyardu, které nabízí více než 50 různých tetování pro Jasona i Lucii, bude mít otevřeno pouze v ultimátní edici.
Autor: Rockstar
Rockstar při té příležitosti zveřejnil hromadu nových obrázků, obsah ultimátní edice si můžete prohlédnou listováním v galerii. Na tu naváže obsah Vintage Vice City Pack za předobjednávku. Ten láká na retro účesy ale i sedan Vapid Stanier z roku 1955.
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 - ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 - ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 - ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 - ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 - ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 - ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 - ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 - ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 - ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 - ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 - ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 - ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 - ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 - ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 - ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 - ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 - ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 - ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 - ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 - ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 - ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 - ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 - ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 - ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 - ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 - ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 - ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 - ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 - ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 - ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 - ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 - Vintage Vice City Pack
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 - Vintage Vice City Pack
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 - Vintage Vice City Pack
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 - Vintage Vice City Pack
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 - Vintage Vice City Pack
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 - Vintage Vice City Pack
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 - Vintage Vice City Pack
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 - Vintage Vice City Pack
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 - Vintage Vice City Pack
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 - Vintage Vice City Pack
Autor: Rockstar