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GTA 6 neodradí šílenou cenou. Rockstar navíc odhalil ultimátní edici

Ondřej Zach
  13:54aktualizováno  25. června 9:08
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Grand Theft Auto 6

19.11.2026 Xbox Series X/S, PS5

iDNES.cz

nehodnoceno
Herní karta
Grand Theft Auto 6 je s přehledem nejočekávanější hra současnosti. O půlnoci ze středy na čtvrtek byly spuštěny předobjednávky, Rockstar ještě předtím ukázal digitální obsah ultimátní edice. A kdo si tuto městskou akci předobjedná nebo koupí do 20. listopadu, získá zdarma kolekci předmětů Vintage Vice City Pack. Známe už i české ceny.

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