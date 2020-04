I přes peníze od Microsoftu míří novinka Obsidianů do předběžného přístupu

Microsoft v posledních letech investoval spoustu peněz do nových herních studií, která by mu měla pomoci postavit se v nadcházející generaci konzolí silným exkluzivitám od Sony. Jedním z takových studií je i Obsidian Enetrtainement, známé především díky hardcore RPG jako Fallout: New Vegas a Pillars of Eternity.

Jejich příští hra však bude úplně odlišná od toho, co bychom od nich čekali. Grouned má být kooperativní survival hra stylizovaná do podoby animovaného filmu. Jejím největším lákadlem se zdá být zasazení, místo dalšího postapokalyptického světa nebo opuštěného ostrova se hlavní hrdinové budou snažit přežít v travnaté džungli zahrádky vlastního domu. Grounded bude mít i singleplayerovou kampaň s příběhem, teprve ve spolupráci s až čtyřmi hráči najednou oceníte všechny herní mechanismy.

Přestože mají Obsidiani za sebou obrovskou finanční sílu, rozhodli se svoji novinku vydat ještě nehotovou v rámci systému předběžného přístupu. Chtějí si tak některé originální mechanismy vyzkoušet přímo na hráčích a podobně jako v Sea of Thieves poté vše doladit na základě jejich přání.

Pokud vše půjde podle plánu, bude Early Access spuštěn 28. června na Xboxu i na PC včetně Steamu.