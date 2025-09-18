Grooming v Robloxu skončil tragicky. Žaloba míří i na Discord

Tereza Hrabinová
  4:00
Minulou neděli by Ethan Dallas oslavil sedmnácté narozeniny. Místo oslavy však jeho rodina truchlí. Patnáctiletý chlapec z Kalifornie zemřel v dubnu 2024. Jeho tragický příběh stále rezonuje napříč Spojenými státy a otevírá zásadní otázku: chrání online platformy dostatečně děti před sexuálními predátory?
Z herního přátelství se stalo vydírání

Ethanova matka Rebecca Dallasová podala v září 2025 žalobu na společnosti Roblox a Discord, které podle ní selhaly v ochraně nezletilých uživatelů. Tvrdí, že právě prostřednictvím těchto platforem se její syn stal obětí manipulace, sexuálního nátlaku a vydírání, které vedly až k jeho sebevraždě.

Podle žaloby začal Ethan používat Roblox už jako devítiletý, s aktivovanou rodičovskou kontrolou. Ve dvanácti letech se zde seznámil s uživatelem vystupujícím pod jménem Nate, který se vydával za jeho vrstevníka. Ve skutečnosti šlo o dospělého muže, který si postupně získal Ethanovu důvěru. Ukázal mu, jak obejít rodičovské zámky, a přiměl ho přesunout komunikaci na Discord.

Tam měl chlapce opakovaně vydírat a nutit ho posílat explicitní fotografie pod hrozbou, že je jinak zveřejní. Ethan o svém trápení dlouho mlčel. Až čtyři měsíce před svou smrtí se matce svěřil.

Před šikanou na síti děti nikdo nechrání, ale zákazy nic neřeší, shodují se experti

Poslední noc

„Jednou v noci mě vzbudil zaklepáním na dveře. Přišel, položil mi hlavu na klín a opakoval: ‚Miluji tě‘,“ popsala Becca Dallasová pro The New York Times. „Řekla jsem mu, že ho taky miluji.“ Následujícího rána našel její manžel Ethana v jeho pokoji bezvládného.

Viník z Floridy

Až o rok později se Dallasová od policie dozvěděla, že údajný „Nate“ byl pravděpodobně sedmatřicetiletý muž z Floridy. Byl mezitím zatčen kvůli držení dětské pornografie a šíření závadného obsahu nezletilým v jiné, samostatné kauze.

Žaloba tvrdí, že obě společnosti měly zavést přísnější ověření věku a identity uživatelů a že selhaly v ochraně nezletilých. Autistický teenager si mohl na Robloxu bez problémů vypnout rodičovské zámky a na Discordu komunikoval s dospělými bez jakéhokoli dohledu. Platformy podle právníků navíc lživě prezentují svou bezpečnost a jejich design z dětí činí „snadnou kořist pro pedofily“.

Reakce společností

Obě firmy se odmítly vyjádřit k probíhajícímu právnímu sporu. Roblox uvedl, že má zabudované bezpečnostní prvky včetně lidské moderace a spolupráce s dětskými ochranářskými organizacemi. „Jsme hluboce zarmouceni touto tragickou ztrátou. I když se nemůžeme vyjádřit k tvrzením vzneseným v soudním sporu, vždy se snažíme dodržovat nejvyšší bezpečnostní standardy,“ komentoval mluvčí Robloxu pro NBC News.

Discord připomněl, že jeho platforma je určena uživatelům starším 13 let a disponuje nástroji pro automatické filtrování obsahu. Realita však ukazuje, že věkové omezení lze snadno obejít zadáním falešného data narození. A tím i získat přístup k funkcím, které by měly být pro děti nedostupné. Discord je navíc dlouhodobě kritizován za vysoký výskyt explicitního a nevhodného obsahu, včetně ilegálních materiálů.

Děti a WhatsApp? Šíří se tam pornografie, bují kyberšikana, varuje expertka

Výzva ke změně

Tragédie Ethana Dallasa je připomínkou, že technologický pokrok a globální dostupnost herních a komunikačních platforem přinášejí příležitosti, ale i závažná rizika. Především pro nejzranitelnější uživatele, děti.

Právníci a dětské organizace tak opět vyzývají k zásadní revizi bezpečnostních protokolů, efektivnímu ověřování identity a přijetí legislativních kroků, které by podobným tragédiím do budoucna zabránily. „Nemělo se to stát. Ethan tu měl být. A technologie, které ho měly bavit, ho místo toho zničily,“ uzavírá v žalobě Rebecca Dallasová.

