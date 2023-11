Kultovní Grim Fandango slaví výročí. Neprodávalo se a skoro zabilo adventury

Že úspěch u kritiky neznamená automaticky finanční zisk, jsme se přesvědčili už mnohokrát, slavný vývojář Tim Schaffer by na toto téma mohl dokonce pořádat přednášky. V pomyslném žebříčku nejméně doceněných her všech dob má totiž rovnou dva zářezy. Jeho Psychonauts se naštěstí díky penězům od Microsoftu dočkal rehabilitace v podobě skvělého druhého dílu (naše recenze), adventura Grim Fandango ovšem zřejmě už navždy zůstane jen zapomenutou obskurností pro pamětníky (více viz v našem článku o hře).

Není jich mnoho, o to zapálenější fanoušky Grim Fandango má.

Posledního října uběhlo již 25 let od jejího vzniku a k tomuto krásnému výročí si Schaffer připravil obsáhlý blogový příspěvek, ve kterém nejen sdílí vtipné „pikošky“ z vývoje, ale i výtvory fanoušků. Vtipná adventura se odehrává v nesmírně originálním posmrtném světě inspirovaném latinskoamerickým folklorem a tak je ideálním zdrojem motivů pro cosplay nebo dokonce i tetování. Schaffer píše, že za ty dlouhé roky dostal od lidí neuvěřitelné množství nejrůznějších artefaktů, ať jde o náušnice, tematické USB nebo dokonce i hratelné odbočky v podobě akčního RPG.

Grim Fandango sice neskončilo úplnou finanční katastrofou a díky dlouhému prodejnímu „ocasu“ se nakonec přeci jen zaplatilo, vlažné prodeje však ve své době nadělaly v žánru adventur pořádnou paseku. Studio LucasArts kvůli tomu zrušilo připravované pokračování Sam & Max: Hit the Road a v podstatě rezignovalo na další vývoj adventur, ke stejnému názoru pak došla i Sierra a Blizzard.

Naštěstí dobré adventury nestárnou a navzdory prudkému technologickému pokroku zůstávají stejně zábavné jako tehdy. A Grim Fandango je jednou z těch nejlepších, jak se za pár korun můžete snadno přesvědčit prakticky v každém digitálním obchodu s hrami.