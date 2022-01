Závody GRID Legends budou mít nízké nároky na HW, ale i ochranu Denuvo

GRID Legends bude první díl série, který vyjde pod značkou Electronic Arts. Kromě širokého vozového parku, zahrnujícího prakticky vše od historických formulí přes závodní tahače až po elektromobily, chce zaujmout i kampaní pro jednoho hráče.

Bohužel, příběhová část vyprávěná pomocí hraných filmových sekvencí sice z trailerů vypadá poněkud trapně, ale nechme se překvapit. Hra vychází již 24. února, a tak už o ní víme prakticky vše, co jsme potřebovali. Nejnověji i hardwarové nároky, které lze v době next-genu označit jako příjemně nízké. Inu, posuďte sami:

Minimální konfigurace Doporučená konfigurace OS 64-bit Windows 10/11

64-bit Windows 10/11 Procesor Intel Core i3-4340 nebo AMD FX-6300 Intel i5 8600k, AMD Ryzen 5 2600x Paměť GB RAM 16 GB RAM Grafická karta NVIDIA GTX 950, AMD RADEON RX 460 Nvidia GTX 1080, AMD RX590

I potřebných 50 GB volného místa na disku vypadá rozumně, přesto mnozí hráči nešetří zklamáním. Je to kvůli tomu, že hra bude obsahovat protipirátskou ochranu Denuvo, jejíž chod mnohdy zpomaluje běh každého počítače (viz náš článek). Nepotěší ani to, že k plnohodnotnému online zážitku budete potřebovat ještě registraci na stránkách Electronic Arts. To ovšem platí i pro majitele nových i starých playstationů a xboxů, kde hra rovněž vychází.