Vývojáři Greedfallu jdou do stávky, chtějí více peněz a home office

Stát se vývojářem počítačových her je pro mnoho mladých lidí vysněným zaměstnáním. Očekávají, že se budou moci podílet na něčem zajímavém, dají průchod své kreativitě, vydělají spoustu peněz a budou pracovat v kolektivu pohodářů. Ano, jistě, mnohým se tento sen splní, obzvláště v menších nezávislých studiích, na druhou práce pro mnohé větší firmy se nijak zásadně neliší od klasické korporátní dřiny, která člověka zredukuje na bezduchou výrobní jednotku.

GreedFall II: The Dying World má vyjít v režimu předběžného přístupu už 24. září. Ale vyjde opravdu?

O tom, kolik potu, slz a krve se skrývá za některými milovanými herními značkami toho bylo napsáno mnoho (viz třeba náš článek). Měsíce neplacených přesčasů, sexuální obtěžování, šikana ze strany nadřízených a další negativní efekty „syrového“ kapitalismu se jednoduše nevyhýbají ani zábavnímu průmyslu, ostatně v mnoha herních společnostech už vznikly v posledních letech odborová hnutí.

Francouzští Spiders žádné takové nemají, svoji dlouhodobou nespokojenost se svým vedením dali najevo otevřeným dopisem. Má bezmála dvacet stran a vývojáři v něm nenechali na managementu nit suchou. Stěžují si na „rostoucí atmosféru nestability“, kdy vedení na poslední chvíli mění dlouhodobě dohodnuté plány, že jim není umožněna práce na home office a v porovnání se zbytkem francouzského herního průmyslu mají v průměru nižší mzdy. „Jak můžeme žít v Paříži a zároveň pracovat u Spiders?“ ptají se řečnicky a svůj pamflet doprovázejí mnoha komiksovými obrázky s hrdiny svých her jako Technomancer, Steelrising nebo Greedfall.

Práce na hře Steelrising, zasazené do obdobé francouské revoluce, možná vývojáře inspirovala k tomu nenechat si vše líbit.

Právě vznikající pokračování posledně jmenované je tím hlavním zdrojem problémů. Již 24. září by totiž mělo vyjít v rámci předběžného přístupu a vývojáři si myslí, že termín nebyl stanoven nerealisticky. Na jejich požadavky ovšem prý nikdo adekvátně nereaguje a tak vstoupí v pondělí 2. září do dvoudenní stávky.

Co požadují? Především transparentnost vedení a větší podíl zaměstnanců na rozhodovacím procesu, dále ukončení „autoritářské a neefektivní centralizace moci“, možnost práce z domova, zvýšení mezd úměrné ostatním studiím mateřské společnosti Nacon a „okamžitou nápravu veškeré mzdové diskriminace žen a nebinárních osob“.

Studio Spiders je na scéně už 16 let, na opravdový hit stále čeká.

Dopis podepsalo 44 z 95 zaměstnanců studia, tedy méně než polovina, přesto jejich požadavky nemůže vedení ignorovat. Mediální obraz společnosti už teď utrpěl obrovský šrám, pokud by alespoň nezačal dialog, riskovali by osud celého projektu. Samozřejmě lze argumentovat ve stylu „ať si jdou, nikdo je nedrží“, ale to je velmi krátkozraký pohled. Přeci jen zkušení vývojáři nerostou na stromech, vytrénovat nové stojí čas i peníze a na rovinu – do společnosti s takovou reputací se davy zrovna nepohrnou.

Inu, ať už to dopadne jakkoliv, do nákupu GreedFallu 2 bych se být vámi nehrnul, i když to nakonec do early accessu skutečně brzy dotáhne, asi tam zůstane dlouho.