Mrtvoly nepočkají. Stáhněte si zcela zdarma kultovní simulátor hřbitova

Ondřej Zach
  10:18
Ve hře Graveyard Keeper se stanete hrobníkem, který pečuje o hřbitov. Hru si aktuálně můžete stáhnout zcela zdarma, a to na PC, PlayStation i Xbox.

Ačkoliv Graveyard Keeper na první pohled vypadá jako trochu temnější simulátor farmaření ve stylu Stardew Valley a lze ho hrát svým tempem, neznamená to, že není stresující.

Osel vám vozí těla, která musíte připravit ke spálení či pohřbu. Dále je třeba sbírat suroviny, díky nimž se postupně vylepšuje hřbitov a jednotlivé procesy. Každý den přichází některá z důležitých postav, jako jsou například obchodník či inkvizitor, je tak třeba plánovat dopředu, abyste na ně nemuseli čekat celý další cyklus.

Hru si můžete aktuálně zařadit do svých knihoven zcela zdarma, a to nejenom na Steamu, ale i na PS Storu a Xbox Storu. Stihnout to ovšem musíte do pondělí 13. dubna do 10:00.

Studio Lazy Bear Games rozdává jedničku zdarma u příležitosti oznámení druhého dílu. Graveyard Keeper 2 neslibuje jen správu hřbitova, ale rovnou celého města. Hráč se stane inkvizitorem, který musí ochránit poslední zbytky civilizace před zombie apokalypsou. Patrný je větší příklon k akci, v traileru vidíme stavbu opevnění, věží a trénování vlastní armády.

Datum vydání nebylo prozatím oznámeno, Graveyard Keeper 2 každopádně zamíří na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch a Switch 2.

