Autoři z Rockstar Games oznámili, že třetí ukázka hry Grand Theft Auto 6 nabídne rozšířený pohled na hru. Zřejmě tedy už nepůjde jen o předrenderované záběry, ale o ukázku přímo ze hry. Koneckonců to tak bývá zvykem, že blíže k datu vydání novinek studio láká na hru delším videem, kde prozradí, jak novinka vypadá přímo během hraní.
Grand Theft Auto VI je však tak masivně očekávanou hrou, že si autoři vymysleli poněkud neobvyklý způsob, jak ukázku pustit do světa. Streamovací služba Netflix totiž dostala přednostní práva ukázku odvysílat, video zde bude dostupné od 21:00 ve čtvrtek 27. srpna. Na serveru YouTube se pak ukázka objeví až o šest hodin později, což je specificky pro hráče z Evropy docela problém, to už budou tři hodiny ráno následujícího dne.
Lidé si v reakcích na toto oznámení už utahují z toho, že Netflix zřejmě zaplatil za přednostní právo ukázku odvysílat pořádně vysokou částku. A na celé situaci je vlastně poněkud bizarní, že abyste tuto „reklamu na hru“ viděli, musíte být předplatiteli Netflixu. Přemýšlíme, kdy jindy v historii se stalo, že by lidé byli ochotní zaplatit za zhlédnutí reklamy.
Herní svět (i specificky nás v redakci) tato novinka rozhodila i z dalšího důvodu. Ukázku bude totiž Rockstar zveřejňovat přímo během herního veletrhu Gamescom v Kolíně nad Rýnem, což od něj nepochybně odvede pozornost. Nešťastná náhoda, nebo promyšlený tah?
|
Kde, kdy a za kolik. Jak se nejlépe připravit na GTA 6, herní událost roku
Očekávaná městská akce Grand Theft Auto 6 vychází 19. listopadu pouze na PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Standardní edice hry vyjde digitálně na 2 009 korun, ultimátní na 2 499 korun.