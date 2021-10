Grand Theft Auto: The Trilogy vyjde v listopadu a bude stát 1 599 korun

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition zahrnuje remasterované díly Grand Theft Auto III (číst dobovou recenzi na Bonuswebu), Vice City (číst dobovou recenzi na Bonuswebu) a San Andreas (číst dobovou recenzi na Bonuswebu).

Kolekce vyjde nejprve digitálně, a to 11. listopadu na PC (Rockstar Games Launcher), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S a Switch. Následovat bude 7. prosince krabicové vydání, ovšem jen na konzole. Pokud jde o cenu, oficiální stránka uvádí 1 599 korun, což není právě málo. Kdo si hru koupí přes Rockstar Store do 5. ledna, získá slevu sedm euro. Podmínky akce jsou vysvětleny zde. Radovat se mohou předplatitelé Xbox Game Passu.

Grafické vylepšení her demonstruje nové video. Ačkoliv na hře je stále patrný zub času, nevypadá upravená verze vůbec špatně a zachovává původní estetiku. Trilogie dále slibuje moderní ovládání ve stylu Grand Theft Auto 5. Switchová verze bude podporovat míření přes gyroskop a využije i dotykovou obrazovku, zatímco PC verze bude podporovat DLSS.

Přepracován byl systém nasvícení, vylepšeny byly stíny, počasí, odlesky, modely postav i vozidel. Nové textury ve vyšším rozlišení mají budovy, zbraně, silnice či interiéry. Rockstar dále zmiňuje lepší vykreslovací vzdálenosti, jemnější povrchy a další.