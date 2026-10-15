GTA 6 v novém traileru ukazuje i sex ve sprše, do vydání zbývá už jen měsíc

Vzhledem k tomu, že 19. listopad, tedy křížek v kalendáři všech fanoušků slavné herní série GTA se rychle blíží, potěšili nás autoři z Rockstar Games novou ukázkou ze hry. Jde o „launch trailer“, tedy video, které se zpravidla vypouští do světa těsně před vydáním hry a signalizuje její příchod.
Trailer se opět zaměřuje především na hlavní dvojici hrdinů, Jasona a Luciu, loupežné přepadení banky, honičky ve vozech a ústřední dvojici spolu ve sprše. Vlastně už není moc, co by ukázka o GTA 6 prozradila nového, jde spíše o takovou oslavu, že vydání se nezadržitelně blíží a zřejmě už nepřijde žádný další odklad.
Autoři GTA 6 z Rockstar Games hráčům nadělili dlouhou ukázku ze hry už letos v srpnu a už v tu chvíli to vypadalo, že se zřejmě dodrží listopadový termín vydání. Nová ukázka to pak v zásadě stvrzuje, byť samozřejmě jakékoliv oslavy před tím, než máme hru nainstalovanou a připravenou na spuštění, jsou předčasné. I tak se ale reakce na internetu nesou právě v tomto duchu.
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