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GTA 6 v novém traileru ukazuje i sex ve sprše, do vydání zbývá už jen měsíc

Ondřej Martinů
  16:30
Autoři dlouho očekávané hry Grand Theft Auto VI vypustili do světa další trailer. Nové video už láká na vydání hry, které se kvapem blíží. Fanoušci už díky tomu oslavují, že se zřejmě nové GTA už potřetí odkládat nebude.

Vzhledem k tomu, že 19. listopad, tedy křížek v kalendáři všech fanoušků slavné herní série GTA se rychle blíží, potěšili nás autoři z Rockstar Games novou ukázkou ze hry. Jde o „launch trailer“, tedy video, které se zpravidla vypouští do světa těsně před vydáním hry a signalizuje její příchod.

Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto VI
151 fotografií

Trailer se opět zaměřuje především na hlavní dvojici hrdinů, Jasona a Luciu, loupežné přepadení banky, honičky ve vozech a ústřední dvojici spolu ve sprše. Vlastně už není moc, co by ukázka o GTA 6 prozradila nového, jde spíše o takovou oslavu, že vydání se nezadržitelně blíží a zřejmě už nepřijde žádný další odklad.

Autoři GTA 6 z Rockstar Games hráčům nadělili dlouhou ukázku ze hry už letos v srpnu a už v tu chvíli to vypadalo, že se zřejmě dodrží listopadový termín vydání. Nová ukázka to pak v zásadě stvrzuje, byť samozřejmě jakékoliv oslavy před tím, než máme hru nainstalovanou a připravenou na spuštění, jsou předčasné. I tak se ale reakce na internetu nesou právě v tomto duchu.

Kde, kdy a za kolik. Jak se nejlépe připravit na GTA 6, herní událost roku

Grand Theft Auto VI vychází 19. listopadu 2026 pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S.

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