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Deset tisíc korun, žádná hra. Sběratelská edice GTA 6 fanoušky rozlítila

Ondřej Zach
Fotočlánek   9:53
Grand Theft Auto VI: The Goodtime State – Vice City Collection Grand Theft Auto VI: The Goodtime State – Vice City Collection Grand Theft Auto VI: The Goodtime State – Vice City Collection Grand Theft Auto VI: The Goodtime State – Vice City Collection Grand Theft Auto VI: The Goodtime State – Vice City Collection Grand Theft Auto VI: The Goodtime State – Vice City Collection Grand Theft Auto VI: The Goodtime State – Vice City Collection Grand Theft Auto VI: The Goodtime State – Vice City Collection Grand Theft Auto VI: The Goodtime State – Vice City Collection Grand Theft Auto VI: The Goodtime State – Vice City Collection Grand Theft Auto VI: The Goodtime State – Vice City Collection Grand Theft Auto VI: The Goodtime State – Vice City Collection

Grand Theft Auto 6

19.11.2026 Xbox Series X/S, PS5

iDNES.cz

nehodnoceno
Herní karta
Nejočekávanější hra letošní podzimu, městská akce Grand Theft Auto 6, vyjde také ve sběratelské edici. Její odhalení však fanoušky rozlítilo. Kromě toho, že neobsahuje hru, ji považují za předraženou a výběr předmětů za nepovedený. Více v komentované galerii.

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