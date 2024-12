Scenáristé GTA 6 nemají být tak hrubí vůči transexuálům a menšinám

Rockstar žádá své scenáristy, aby „nebyli tak hrubí vůči transsexuálům a dalším menšinám“, píše na Bloombergu známý insider Jason Schreier, který si svoji kariéru založil právě na dobrých kontaktech v mnoha studiích. Série přitom proslula právě tím, že si nebere servítky, protože si drsně utahuje ze všeho a ze všech.

Obavy, že by GTA 6 nemuselo být tak dobré jako předchozí díly, se ovšem objevily už dříve. Společnost totiž v roce 2020 opustil Dan Houser, který napsal scénáře k většině hitů včetně GTA 5 a Red Dead Redemption. Loni ho následoval další veterán Michael Unsworth, šéf oddělení scenáristů.

Hráči si také všimli, že edice Grand Theft Auto V: Expanded & Enhanced vydaná v roce 2022 odstranila některé narážky na transexuály. Další poukazují, že desítky bělošských zaměstnanců po Houserově odchodu absolvovaly školení Nevědomé předsudky.

Na GTA 6 se podle Schreiera pracuje zhruba dekádu, do plné produkce hra ovšem vstoupila až v roce 2018 po dokončení kovbojky Red Dead Redemption 2. Právě vydání této hry, respektive drsné pracovní podmínky plné přesčasů, měly vést k odvolání některých vedoucích pracovníků. GTA 6 samozřejmě prošvihlo řadu interních termínů, prozatím to ovšem vypadá, že podzim 2025 by mohlo stihnout.

Ostatně právě před rokem vyšel první trailer, který představil známé Vice City, dvě hratelné postavy a řadu bizarních situací, které naznačují, že svět zločinu by mohl být minimálně stejně zábavný jako minule. Prodeje GTA 5 už přesáhly 200 milionů, načasování vydání tak bedlivě sledují i ostatní vydavatelé, kteří se budou chtít střetu s novým „gétéáčkem“ za každou cenu vyvarovat.