Rozšířený pohled byl nejdříve dostupný exkluzivně na Netflixu, od páteční třetí ranní hodiny si však mohou trailer oficiálně vychutnat všichni.
27minutový trailer
Video začíná misí, v níž hlavní hrdinové Jason a Lucia, které lze vnímat jako moderní adaptaci Bonnie a Clyda, jdou vyzvednout balíček pro člověka jménem Boobie. Poměrně působivé jsou animace nehráčských postav, na cestě do drogové laboratoře Jason pohladí psa. Pak se však mise zvrtne, do budovy naběhne policie, následuje přestřelka a úprk.
V akci jsme viděli ještě dvě další mise – honičku a ochranu klíčové osoby na akci, na níž však dojde k přepadení. Video je proloženo řadou záběrů, které odhalují různé herní systémy a aktivity.
Například cvičení buduje svaly, je zde systém cti a přirozeně vypadá i plynulé přepínání mezi hlavními hrdiny. Z aktivit jsme viděli házení na koš, posilování, potápění, jízdu na koloběžce, okruhové závody, kajak či seskok padákem.
Ukázka je velmi působivá, takto do nejmenších detailů vymodelovaný otevřený svět jsme tu dosud neměli. Rockstar tak opět posouvá laťku, kterou nastavuje opravdu vysoko. V ukázce je přitom uvedeno, že záběry byly pořízeny na PlayStationu 5. Podle dalších informací má jít o základní model PS5, byť je zřejmé, že v případě této hry se výkonnější PS5 Pro bude sakra hodit.
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Návrat do Vice City
Děj šestého dílu hráče vrátí do starého známého Vice City. Znalost herní mapy z legendárního stejnojmenného dílu vydaného v roce 2002 vám však moc nepomůže. Nové Vice City bude daleko větší, propracovanější a zůstanou především ony ikonické napodobeniny reálného Miami, jako je například slavná ulice Ocean Drive.
K Vice City bude navíc náležet také venkov. V tomto ohledu se nabízí podobný styl mapy jako z pátého dílu, tedy město a přilehlé vesničky plus příroda. Florida je známá také bažinami s aligátory.
Grand Theft Auto 6 vychází 19. listopadu na PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
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