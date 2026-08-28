Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nejočekávanější hra současnosti: GTA 6 po nové ukázce potvrzuje obří ambice

Ondřej Zach
  8:41
Grand Theft Auto 6

Grand Theft Auto 6 | foto: Rockstar

Grand Theft Auto 6
Grand Theft Auto 6
Grand Theft Auto 6
Grand Theft Auto 6
200 fotografií

Grand Theft Auto 6

19.11.2026 Xbox Series X/S, PS5

iDNES.cz

nehodnoceno
Herní karta
Ačkoli studio Rockstar, které kutí očekávanou městskou akci Grand Theft Auto 6, není na právě probíhajícím herním veletrhu Gamescom vůbec přítomno, právě si strhlo veškerou pozornost hráčů na sebe. Zveřejnilo totiž 27minutovou ukázku ze hry.

Rozšířený pohled byl nejdříve dostupný exkluzivně na Netflixu, od páteční třetí ranní hodiny si však mohou trailer oficiálně vychutnat všichni.

27minutový trailer

Video začíná misí, v níž hlavní hrdinové Jason a Lucia, které lze vnímat jako moderní adaptaci Bonnie a Clyda, jdou vyzvednout balíček pro člověka jménem Boobie. Poměrně působivé jsou animace nehráčských postav, na cestě do drogové laboratoře Jason pohladí psa. Pak se však mise zvrtne, do budovy naběhne policie, následuje přestřelka a úprk.

V akci jsme viděli ještě dvě další mise – honičku a ochranu klíčové osoby na akci, na níž však dojde k přepadení. Video je proloženo řadou záběrů, které odhalují různé herní systémy a aktivity.

Grand Theft Auto 6

Grand Theft Auto 6

Například cvičení buduje svaly, je zde systém cti a přirozeně vypadá i plynulé přepínání mezi hlavními hrdiny. Z aktivit jsme viděli házení na koš, posilování, potápění, jízdu na koloběžce, okruhové závody, kajak či seskok padákem.

Ukázka je velmi působivá, takto do nejmenších detailů vymodelovaný otevřený svět jsme tu dosud neměli. Rockstar tak opět posouvá laťku, kterou nastavuje opravdu vysoko. V ukázce je přitom uvedeno, že záběry byly pořízeny na PlayStationu 5. Podle dalších informací má jít o základní model PS5, byť je zřejmé, že v případě této hry se výkonnější PS5 Pro bude sakra hodit.

Největší herní veletrh světa právě začal. Podívejte se, jak to na něm žije

Návrat do Vice City

Děj šestého dílu hráče vrátí do starého známého Vice City. Znalost herní mapy z legendárního stejnojmenného dílu vydaného v roce 2002 vám však moc nepomůže. Nové Vice City bude daleko větší, propracovanější a zůstanou především ony ikonické napodobeniny reálného Miami, jako je například slavná ulice Ocean Drive.

Grand Theft Auto 6

Grand Theft Auto 6

K Vice City bude navíc náležet také venkov. V tomto ohledu se nabízí podobný styl mapy jako z pátého dílu, tedy město a přilehlé vesničky plus příroda. Florida je známá také bažinami s aligátory.

Grand Theft Auto 6 vychází 19. listopadu na PlayStation 5 a Xbox Series X/S.

Hra o trůny, dvakrát Zaklínač i temné Metro: Gamescom odhalil herní pecky

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

iDNES.cz

nehodnoceno

Čtenáři

38% Ohodnoťte hru

Pro ohodnocení se musíte přihlásit

%

Nejčtenější

Jen počkej! Připomeňte si sovětské digihry, které pobláznily Československo

Elektronika Jen počkej!

Sovětské digihry značky Elektronika byly koncem osmdesátých a začátkem devadesátých let v Československu mimořádně oblíbené. Na zábavě s Vlkem a zajícem či chobotnicí nic neubíral fakt, že šlo o...

IKEA odhalila nábytek pro hraní her. Vsadila na chytrou organizaci stolu

IKEA herní kolekce nábytku pro Xbox

Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Švédská nábytkářská firma IKEA na herním veletrhu Gamescom odhalila kolekci nového nábytku a doplňků určených do herního pokoje. Jde o designové novinky, které však přinášejí i řadu praktických...

KVÍZ: Poznáte nejdrsnější ženy z historie videoher?

Injustice 2

Vybrali jsme ikonické videoherní hrdinky, které bychom rozhodně v reálném světě nechtěli naštvat. Tak schválně, kolik jich dokážete poznat?

Největší herní veletrh světa právě začal. Podívejte se, jak to na něm žije

Gamescom 2026

Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Veletrh Gamescom otevřel brány návštěvníkům z řad odborníků i veřejnosti. Na výstavišti jsme strávili první den a přinášíme vám fotoprohlídku největšího herního veletrhu světa.

Zatím je nic nepřekonalo. Hráli jste špičky oblíbených sérií?

Mortal Kombat

Jsou to dosud nepřekonané klasiky. Herní série, které se v jisté podobě drží na trhu dodnes, mají mnohdy své nejúspěšnější díly už dlouho za sebou. A tak si je pojďme připomenout, abyste na tyto...

Nejočekávanější hra současnosti: GTA 6 po nové ukázce potvrzuje obří ambice

Grand Theft Auto 6

Ačkoli studio Rockstar, které kutí očekávanou městskou akci Grand Theft Auto 6, není na právě probíhajícím herním veletrhu Gamescom vůbec přítomno, právě si strhlo veškerou pozornost hráčů na sebe....

28. srpna 2026  8:41 1

Letošní filmy, které by si neměl nechat ujít žádný hráč

Premium
Godzilla -0.0

Do konce roku 2026 už nezbývá zase tolik času, ale i tak se chystá ještě slušná řádka zajímavých filmů, které by se vám mohly líbit. Pojďme se na některé z nich podívat.

28. srpna 2026 0

Remake milované hry Heroes of Might and Magic III budí u fanoušků rozpaky

Heroes of Might and Magic III Remake

Heroes of Might and Magic III Remake je od základů vytvořená předělávka jedné z nejoblíbenějších strategií všech dob. Oznámení ovšem přijímají fanoušci spíše s rozpaky, terčem kritiky je zejména...

28. srpna 2026 3

Tak to má vypadat. Legendární Silent Hill zraje jako víno, nebojí se změn

Silent Hill: Townfall

Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Po dlouhých letech v zapomnění prožívá značka SIlent Hill renezanci. Pokud jste mysleli, že po famózním remaku druhého dílu a loňské odbočce s jednoduchým podtitulem f snad už nemůže být lépe,...

27. srpna 2026  15:35 1

PlayStation Plus láká v září na odstřelovače, baseball či oceňované JRPG

Sniper Elite: Resistance

Zářijová nabídka služby PlayStation Plus zahrnuje hru na odstřelovače, simulátor baseballu, indie sandbox a oceňované japonské RPG.

27. srpna 2026  10:42 1

Největší herní veletrh světa právě začal. Podívejte se, jak to na něm žije

Gamescom 2026

Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Veletrh Gamescom otevřel brány návštěvníkům z řad odborníků i veřejnosti. Na výstavišti jsme strávili první den a přinášíme vám fotoprohlídku největšího herního veletrhu světa.

27. srpna 2026 5

IKEA odhalila nábytek pro hraní her. Vsadila na chytrou organizaci stolu

IKEA herní kolekce nábytku pro Xbox

Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Švédská nábytkářská firma IKEA na herním veletrhu Gamescom odhalila kolekci nového nábytku a doplňků určených do herního pokoje. Jde o designové novinky, které však přinášejí i řadu praktických...

26. srpna 2026 4

Návrat legendy. Atari oživuje stavění zábavního parku RollerCoaster Tycoon

RollerCoaster Tycoon Wonderworks

Ve hře RollerCoaster Tycoon Wonderworks budete stavět a provozovat svůj zábavní park snů. A také sledovat návštěvníky, jak nemohou najít toalety, protože jste je všechny smazali.

26. srpna 2026  11:10 3

Hra o trůny, dvakrát Zaklínač i temné Metro: Gamescom odhalil herní pecky

Gamescom 2026

Hra o trůny jako strategie, remaster Zaklínače 3, který získají majitelé původní hry zdarma, nová expanze, předělávka milovaných Heroes of Might and Magic III či temné Metro 2039. Zahajovací show...

26. srpna 2026 21

Zaklínač 4 cílí na vydání v 2028, Zaklínač 3 se uzavře příští rok

The Witcher 4

Šéf polského studia studia CD Projekt RED Michał Nowakowski láká v krátkém videu na herní svátek Gamescom a naznačil, jaká je nejbližší budoucnost značky Zaklínač.

25. srpna 2026  9:12 8

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Digitální hry nevlastníte, upomíná Sony uživatele PlayStationu

Lidová tvořivost

Uživatelům konzolí PlayStation 4 a PlayStation 5 přišel e-mail, který jim připomíná, jaké jsou podmínky používání služby PlayStation.

25. srpna 2026 40

Zatím je nic nepřekonalo. Hráli jste špičky oblíbených sérií?

Mortal Kombat

Jsou to dosud nepřekonané klasiky. Herní série, které se v jisté podobě drží na trhu dodnes, mají mnohdy své nejúspěšnější díly už dlouho za sebou. A tak si je pojďme připomenout, abyste na tyto...

25. srpna 2026 12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.