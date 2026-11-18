Grand Theft Auto 6 splnilo v podstatě vše, co jsme od něj očekávali. Víc se můžete dočíst v naší podrobné recenzi na Bonuswebu. Průměrné hodnocení hry na agregátoru Metacritic je v tuto chvíli neuvěřitelných 99 bodů ze sta možných.
GTA 6 se o první příčku dělí s téměř třicet let starým dobrodružstvím The Legend of Zelda: Ocarina of Time, které v roce 1998 vyšlo na Nintendo 64. Letos v listopadu se vrátilo v remaku na Switch 2, který se rázem stal jednou z nejvýraznějších her letošního roku. Průměr na Metacritic je 96 bodů ze sta, recenzi najdete na Bonuswebu zde.
Vysoké známky pro GTA nejsou žádnou novinkou. Grand Theft Auto 4 z roku 2008 sklidilo 98 bodů ze sta, Grand Theft Auto 5 z roku 2013 má jen o bod méně, stejně jako Grand Theft Auto 3 (2001) a Red Dead Redemption 2 (2018).
A jak jsou na tom podle Metacritic letošní hry? The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered se vyšplhal na 92 bodů ze sta, Big Walk na 91, DOOM: The Dark Ages - Revelations na 91, Forza Horizon 6 na 90, Mina the Hollower na 90, Pokémon Pokopia na 89 a Resident Evil: Requeim na 89.