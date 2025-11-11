Původně hra měla vyjít 26. května 2026, nové datum zní 19. listopadu 2026, což je v tuto chvíli něco přes rok čekání. Nad důvody odkladu se zamýšlejí také herní insideři, kteří připomínají důležitý kontext.
O odkladu v posledních týdnech několikrát mluvil například Tom Henderson z Insider Gamingu. „Rockstar Games jsou perfekcionisté a Take-Two jim neklade žádné omezení, pokud se rozhodnou vývoj odložit. GTA 6 se nikdy opravdu nedrželo harmonogramu ani nebyl před ním, podobně jako většina her.“
GTA 6 už je podle něj dávno hotové, nyní se ladí technická stránka, protože hra bude pod obrovským drobnohledem a každá chyba vrhá špatné světlo na studio, domnívá se.
„Toto zpoždění nebylo způsobeno propouštěním minulý čtvrtek. Ačkoli následky tohoto propouštění mohou mít dlouhodobý dopad na projekt a vést k dalším zmeškaným termínům v budoucnu – kvůli neobsazeným pozicím, zdlouhavým soudním sporům, poklesu morálky atd. – hra se neopozdila o šest měsíců proto, že před týdnem bylo propuštěno 34 lidí. Bylo to oznámeno dnes, protože společnost Take-Two dnes zveřejnila své finanční výsledky,“ říká další uznávaný insider, Jason Schreier z Bloombergu.
Připomněl tak situaci, kdy ze studia bylo vyhozena část zaměstnanců, které se měla pokoušet zformovat odbory. To ovšem vydavatel Take Two popřel a oponoval, že to bylo kvůli „hrubému porušení pracovní kázně“.
Samotné studio napsalo, že hru odložilo kvůli tomu, aby hráčům dodalo hru v kvalitě, kterou očekávají. Což je ostatně způsob, jakým ze se ze skvělých her dělají hry výjimečné. Například Nintendo více než rok navíc ladilo The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, aby vytváření konstruktů fungovalo a nerozbilo hru.
S odklady má samozřejmě bohatou zkušenost i Rockstar. Ale vyplatilo se to. Grand Theft Auto 5 je s 220 miliony druhá nejprodávanější hra všech dob a kovbojka Red Dead Redemption 2 se s 79 miliony prodanými kopiemi právě vyhoupla na čtvrté místo. Mimochodem, oficiálně odložena byla dvakrát.