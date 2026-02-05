Prodeje, kterým se těžko věří. Grand Theft Auto 5 stále láme rekordy

Celkové prodeje Grand Theft Auto 5 překonaly od vydání v roce 2013 hranici 225 milionů kusů. Hra vyšla nejprve na PlayStation 3 a Xbox 360, o rok později zavítala na PlayStation 4 a Xbox One. Majitelé počítačů se dočkali až v roce 2015. A v roce 2022 se objevila vylepšení pro současné konzole PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Hlavním motorem k ziskovosti vydavatele Take-Two Interactive už ovšem nejsou další prodané miliony kopií, ale multiplayerový GTA Online. Počet předplatitelů GTA+, které každý měsíc přináší in-game měnu a řadu dalších výhod, se meziročně zdvojnásobil.
Hráči dokonce utrácejí v GTA Online více, než vydavatel očekával, příjmy vzrostly o 27 procent. Značka GTA přispěla k celkovému růstu tržeb Take-Two o 25 procent.
Finanční zpráva i nadále počítá s tím, že Grand Theft Auto 6 vyjde 19. listopadu 2026. Strauss Zelnick, generální ředitel společnosti Take-Two, od nového dílu neočekává nic menšího, než „novou éru ziskovosti“. Vyjádřil se také k loňskému propouštění, kterého sice lituje, ale stojí si za ním.