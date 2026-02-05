Prodeje, kterým se těžko věří. Grand Theft Auto 5 stále láme rekordy

Ondřej Zach
  11:00
Městská akce Grand Theft Auto 5 válí i po letech. Celkový počet prodaných kusů narostl o další miliony, lidé také více utrácejí v GTA Online.

Celkové prodeje Grand Theft Auto 5 překonaly od vydání v roce 2013 hranici 225 milionů kusů. Hra vyšla nejprve na PlayStation 3 a Xbox 360, o rok později zavítala na PlayStation 4 a Xbox One. Majitelé počítačů se dočkali až v roce 2015. A v roce 2022 se objevila vylepšení pro současné konzole PlayStation 5 a Xbox Series X/S.

Grand Theft Auto V (PS5)
Grand Theft Auto V (PS5)
Grand Theft Auto V (PS5)
Grand Theft Auto V (PS5)
200 fotografií

Hlavním motorem k ziskovosti vydavatele Take-Two Interactive už ovšem nejsou další prodané miliony kopií, ale multiplayerový GTA Online. Počet předplatitelů GTA+, které každý měsíc přináší in-game měnu a řadu dalších výhod, se meziročně zdvojnásobil.

Hráči dokonce utrácejí v GTA Online více, než vydavatel očekával, příjmy vzrostly o 27 procent. Značka GTA přispěla k celkovému růstu tržeb Take-Two o 25 procent.

Grand Theft Auto V (PS5)

Grand Theft Auto 6

Finanční zpráva i nadále počítá s tím, že Grand Theft Auto 6 vyjde 19. listopadu 2026. Strauss Zelnick, generální ředitel společnosti Take-Two, od nového dílu neočekává nic menšího, než „novou éru ziskovosti“. Vyjádřil se také k loňskému propouštění, kterého sice lituje, ale stojí si za ním.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

KVÍZ: Dnešní děti už by to nedaly. Znáte nejobtížnější hry z devadesátých let?

7th guest

Dnes je hraní videoher zábavou pro masy, ještě v devadesátých letech znamenalo pokoření nějaké hry bez využití návodu nebo cheatu úspěch, který jsme si mohli zapsat do životopisu. Tak schválně, na...

Takový propadák hráči nečekali. Zajímavá novinka končí po dvou měsících

Ashes of Creation

Už po necelých dvou měsících od spuštění předběžného přístupu do ambiciózní online hry Ashes of Creation hlásí autoři konec. Na vině jsou především interní neshody ve firmě, ale také všeobecně...

Ohromný úspěch pro českou herní scénu. Kingdom Come 2 slaví rok od vydání

Kingdom Come: Deliverance 2

Dnes je to přesně rok, kdy vyšla hra Kingdom Come: Deliverance 2. Hra zaznamenala mimořádný úspěch ve světě, prodala miliony kopií a získala několik ocenění. Připomeňme si, co všechno se během...

Mafiáni, tenis i nový Resident Evil. Tyto hry vychází v únoru

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties

Největší herní událost měsíce února bude nepochybně nový Resident Evil, ale to neznamená, že ve zbytku měsíce nebude co hrát. Chystá se například vylepšený díl série Yakuza, tenisový díl se Super...

Závodit budeme i ve vesmíru. Vybíráme očekávané závodní a sportovní hry

Forza Horizon 6

Závodní a sportovní hry nás budou provázet celým rokem 2026. Spousta titulů zatím sice ještě nezná přesné datum vydání, ale nabídka bude celkem různorodá, od poctivých závodních her až po celkem...

Prodeje, kterým se těžko věří. Grand Theft Auto 5 stále láme rekordy

Grand Theft Auto 5 - PC verze

Městská akce Grand Theft Auto 5 válí i po letech. Celkový počet prodaných kusů narostl o další miliony, lidé také více utrácejí v GTA Online.

5. února 2026 1

Nejvíce oceňované hry mají nového krále. Také jste hráli ty nejlepší?

Overwatch

Seznam nejvíce oceňovaných her se loňským rokem opět změnil. Na špičce totiž stanul loňský titul Clair Obscur: Expedition 33 a předehnal takové velikány, jako je Elden Ring nebo The Last of Us. Kolik...

5. února 2026 1

Od simulátoru bezdomovce ke Keltům. Kromlech brzy přivítá první bojovníky

Kromlech

Začátkem března zamíří do předběžného přístupu na Steamu české akční RPG Kromlech od tvůrců neotřelého survivalu Hobo: Tough Life. Podívejte se na nové video a pokochejte se obrázky.

4. února 2026  13:23 1

Ohromný úspěch pro českou herní scénu. Kingdom Come 2 slaví rok od vydání

Kingdom Come: Deliverance 2

Dnes je to přesně rok, kdy vyšla hra Kingdom Come: Deliverance 2. Hra zaznamenala mimořádný úspěch ve světě, prodala miliony kopií a získala několik ocenění. Připomeňme si, co všechno se během...

4. února 2026 25

Největší propadák Nintenda Virtual Boy neoslní ani v nové verzi

Virtual Boy Classic

Nové příslušenství umožní s konzolemi Switch a Switch 2 zažít na vlastní oči největší konzolový propadák Nintenda, systém Virtual Boy. A nestojí to za to.

4. února 2026 2

Sci-fi akce Pragmata geniálně integruje hackování přímo do přestřelek

Pragmata

Sci-fi akce Pragmata láká na originální spojení přestřelek s hackováním. Hráči se v reálném čase snaží hacknout nepřátele, tím najít jejich slabá místa a rozstřílet je na kusy.

4. února 2026 1

Budete také křičet strachy? Vyzkoušeli jsme horor Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem

Zahráli jsme si očekávaný horor Resident Evil Requiem, který představí dva hrdiny a zároveň dva herní styly. A tentokrát se i v den vydání pustí do akce i majitelé Switche 2.

3. února 2026 2

Vynikající hopsačku Super Mario Wonder rozšíří minihry. Vyzkoušeli jsme je

Super Mario Wonder Meetup in Bellabel Park

Dva roky stará hopsačka Super Mario Wonder se 26. března dočká edice pro Switch 2. Ta vylepší technickou stránku, rozšíří multiplayer, přidá novou postavu (Rosalina) a také další obsah v rámci nové...

3. února 2026 0

Mario Tennis Fever se bude líbit, hraje se skvěle

Mario Tennis Fever

Jako jediné české médium jsme se vypravili do evropské centrály Nintenda ve Frankfurtu zahrát si připravované hry na konzoli Switch 2. Zde jsou naše dojmy z vlajkové lodi Mario Tennis Fever.

3. února 2026 0

Takový propadák hráči nečekali. Zajímavá novinka končí po dvou měsících

Ashes of Creation

Už po necelých dvou měsících od spuštění předběžného přístupu do ambiciózní online hry Ashes of Creation hlásí autoři konec. Na vině jsou především interní neshody ve firmě, ale také všeobecně...

3. února 2026 5

Assassin’s Creed nebyl první. Tyhle tituly definovaly žánr plíživých her

Premium
Assassin’s Creed

Někdo rád likviduje nepřátele efektním a zběsilým způsobem, jiní raději útočí ze stínů nebo se protivníkům úplně vyhýbají. A právě tím se proslavily následující kousky.

3. února 2026 0

Nové sci-fi COR3 od tvůrců Escape from Tarkov vypadá působivě

COR3

Tvůrci oblíbené extrakční střílečky Escape from Tarkov představili v prvním traileru svůj nový sci-fi projekt COR3, který hráče vezme na Mars.

2. února 2026  10:22 1

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.