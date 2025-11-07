Nepříjemné překvapení. Grand Theft Auto VI se opět odkládá, nyní o půl roku

Ondřej Martinů
Autoři ze studia Rockstar Games vydali nečekanou zprávu, že nakonec vysoce očekávaná hra Grand Theft Auto VI nestihne ani slibované květnové vydání. Hru posunuli na druhou polovinu listopadu 2026.

Původně mělo Grand Theft Auto VI vyjít koncem letošního roku, autoři nakonec raději vzali rozum do hrsti a dali si s vývojem čas až do 26. května 2026.

Jenže teď prohlásili, že ani toto datum není realistické pro dokončení hry a vydání odsunuli o dalšího půl roku až na 19. listopad 2026.

Chystané Grand Theft Auto VI se tedy opět umístilo na kalendáři do vzdálenosti více než jednoho roku od aktuálního data.

Na druhou stranu to vlastně není tak překvapivá zpráva, jak by si mnozí mohli myslet. Kdo už dříve sledoval vývoj předchozích her studia Rockstar, tak ví, že odklady u chystaných her jsou pro ně prakticky standardem.

Jenže vzhledem k tomu, že poslední hru vydalo studio v roce 2018 (Red Dead Redemption 2), mnozí mohli už zapomenout.

„Omlouváme se za prodloužení již tak dlouhého čekání, ale několik dalších měsíců navíc nám umožní dokončit hru v takové kvalitě, jakou očekáváte a jakou si zasloužíte,“ píší autoři v omluvě na svých webových stránkách. „Děkujeme vám za trpělivost a podporu. I když čekání bude o něco delší, opravdu se těšíme, až budete moci prozkoumat rozlehlý stát Leonida a vrátit se do moderního Vice City.“

Vydání Grand Theft Auto VI má být nejen podle autorů, ale i řady herních analytiků jednou z největších herních události všech dob. Její důležitost se možná zapíše nejen do dějin herního průmyslu, ale médií obecně.

Opravdu dlouho očekávaná hra má údajně v případě úspěchu pro autory vygenerovat jen na předobjednávkách okolo jedné miliardy dolarů. A možná i nastaví zcela nový standard ve videoherním průmyslu vyšší pořizovací cenou.

Největší svět, natřásání zadků. Dvacet zajímavostí o nejočekávanější hře
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

