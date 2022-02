Gran Turismo 7 bude tou závodní hrou, která playstationům už dlouho chybí

Do vydání sedmého dílu legendární závodní série Gran Turismo zbývá už jen měsíc a Sony nám v novém dílu pravidelného pořadu State of Play konečně naplno představilo vše, na co se můžeme těšit. A vypadá to, že jestli se na poslední chvíli něco strašlivě nepokazí, bude to hra, o které všichni fanoušci závodů na playstationech sní už dlouhá léta.