Za deset let budou hry k nerozeznání od skutečnosti, předpovídá šéf Take-Two

Zrovna od Zelnicka nejde o nějaké plácání do větru, kovbojka Red Dead Redemption 2 produkovaná jeho společností je i po dvou letech od vydání stále nejlépe vypadající hrou současnosti (viz naše obrazová galerie). V projevu na virtuální konferenci Global TMT přiznal, že i když některé screenshoty ze hry mohou připomínat skutečnost, v pohybu je stále jasně patrné, že jde jen o animaci. To by se prý do deseti let mohlo změnit.

Už u 27 let starého Rebel Assaultu lidé říkali, že je prakticky k nerozeznání od opravdového filmu.

„Nemohu s jistotou říct, co to bude obnášet, ale myslím si, že technologie umožní kreativním jedincům vytvářet věci, které nikdy předtím nemohli, včetně her, které budou vypadat přesně jako živé záběry,“ cituje ho server GameIndustry.biz.

Pravdou je, že grafika her se postupně realitě stále přibližuje a deset let staré hry vypadají dnes značně zastarale. Přesto jsou Zelnickovy předpovědi hodně optimistické. Ostatně o budoucí fotorealističnosti už se mluví snad od doby prvního rozšíření 3D grafických akcelerátorů.

Navíc pouhý fakt, že něco technologie umožní (a že už toho umí dnes dost, viz například technologické demo enginu Unity), ještě neznamená, že bude finančně smysluplné to použít i ve hře. Náklady na vývoj jsou totiž astronomické už dnes.