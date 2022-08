Návrat klasik. Značky Gothic a Alone in the Dark se dočkají restartu

Ani naprosto příšerný poslední díl, ani ještě příšernější filmová adaptace od legendárního břídila Uwe Bolla (viz náš článek) nedokázaly zničit kultovní hororovou sérii Alone in the Dark, a tak se již brzy dočkáme dalšího pokračování. Nebo lépe řečeno restartu – čerstvě oznámená novinka chce převyprávět události z víc než třicet let starého originálu.

Opět si tedy zahrajeme za soukromého detektiva Edwarda Carnbyho, který bude vyšetřovat strašidelný dům, tentokrát si ovšem díky druhé hratelné postavě celý příběh budeme moct vyzkoušet i z ženské persperktivy.

Stejně jako v originále půjde o akční adventuru, jen v souladu s moderními trendy se kamera přesune za ramena hlavní postavy.

Ještě víc nadějí v nás ověm vzbuzuje plánovaný remake prvního Gothicu. Kultovní značka sice po famózním druhém díle postupně upadala, právě remake by ji ovšem mohl vrátit na zasloužené výsluní. Vývoj tentokrát nemají na starosti Piranha Bytes, kteří nedávno vydali druhý Elex (naše recenze), ale nové studio Alkimia Interactive.

Nezbývá než doufat, že dokážou zkrotit ego a nebudou se snažit za každou cenu inovovat, kromě grafiky a příšerného ovládání je totiž originál dodnes nepřekonaný.

Ani v jednom případě bohužel neznáme datum vydání, ale vzhledem k tomu, jak se obě hry prezentují na Steamu, by to ani nemuselo trvat nijak extra dlouho.