Gothic 1 Remake se lidem líbí: na Steamu svítí štítek „velmi kladné“ u uživatelských hodnocení, na agregátoru hodnocení Metacritic má 8,4 z 10 od uživatelů a 74 ze 100 od recenzentů. Na Bonuswebu jsme vám prozatím nabídli obrazové první dojmy, recenzi vydáme v úterý.
Na Steamu hru v jeden moment hrálo 77 731 lidí souběžně, což Gothic 1 Remake neřadí mezi letošní špičku, nicméně je třeba brát v potaz i to, že na hře pracovalo malé španělské studio Alkimia Interactive, nikoliv kolos s pěti sty zaměstnanci.
Gothic 1 Remake vyšel na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S, přičemž napříč platformami se za první týden prodalo přes 500 tisíc kopií.
„Alkimia Interactive a THQ Nordic jsou tímto počátečním úspěchem nadšeny a srdečně děkují všem hráčům, kteří dosud vstoupili do Kolonie – a zejména všem dlouholetým věrným fanouškům, kteří sérii Gothic podporují již 25 let. Bez tak zapálené komunity by tento milník nebyl možný,“ pochlubil se vydavatel.
„Toto je teprve začátek. Alkimia Interactive bude i v následujících týdnech a měsících pokračovat v podpoře a vylepšování remaku Gothic 1.“
Remake věrně ctí svou předlohu z roku 2001, takže většina známých prvků a míst zůstala přesně tam, kde je pamětníci čekají. Mapa je však o poznání detailnější a nově nabízí i skrytá zákoutí nebo celé jeskyně s poklady, které v původní hře vůbec nebyly. V remaku zůstala zachována i naprostá svoboda v herním světě. Hra vás nijak neomezuje ani nevede za ruku, takže si od samého začátku můžete dělat, co se vám zlíbí.