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Gothic 1 Remake se lidem líbí, vydavatel se už chlubí prodeji

Ondřej Zach
  11:05
Fanoušci ikonického RPG Gothic se po 25 letech dočkali plnohodnotného remaku. Ačkoliv se řada lidí obávala, že to bude průšvih, ukázalo se, že zbytečně.

Gothic 1 Remake se lidem líbí: na Steamu svítí štítek „velmi kladné“ u uživatelských hodnocení, na agregátoru hodnocení Metacritic má 8,4 z 10 od uživatelů a 74 ze 100 od recenzentů. Na Bonuswebu jsme vám prozatím nabídli obrazové první dojmy, recenzi vydáme v úterý.

Gothic 1 Remake
Gothic 1 Remake
Gothic 1 Remake
Gothic 1 Remake
81 fotografií

Na Steamu hru v jeden moment hrálo 77 731 lidí souběžně, což Gothic 1 Remake neřadí mezi letošní špičku, nicméně je třeba brát v potaz i to, že na hře pracovalo malé španělské studio Alkimia Interactive, nikoliv kolos s pěti sty zaměstnanci.

Gothic 1 Remake vyšel na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S, přičemž napříč platformami se za první týden prodalo přes 500 tisíc kopií.

„Alkimia Interactive a THQ Nordic jsou tímto počátečním úspěchem nadšeny a srdečně děkují všem hráčům, kteří dosud vstoupili do Kolonie – a zejména všem dlouholetým věrným fanouškům, kteří sérii Gothic podporují již 25 let. Bez tak zapálené komunity by tento milník nebyl možný,“ pochlubil se vydavatel.

Gothic 1 Remake

Gothic 1 Remake

„Toto je teprve začátek. Alkimia Interactive bude i v následujících týdnech a měsících pokračovat v podpoře a vylepšování remaku Gothic 1.“

Remake věrně ctí svou předlohu z roku 2001, takže většina známých prvků a míst zůstala přesně tam, kde je pamětníci čekají. Mapa je však o poznání detailnější a nově nabízí i skrytá zákoutí nebo celé jeskyně s poklady, které v původní hře vůbec nebyly. V remaku zůstala zachována i naprostá svoboda v herním světě. Hra vás nijak neomezuje ani nevede za ruku, takže si od samého začátku můžete dělat, co se vám zlíbí.

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Témata: Gothic, THQ Nordic

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